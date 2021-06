Une bouffée d'oxygène. Voilà comment les supporters français ont accueilli la décision de la Hongrie d'accorder une jauge quasiment pleine pour les matches de l'Euro à Budapest. Ils seront 60 500 dans les tribunes, dont 4 200 Français face à la Hongrie et 4 500 face au Portugal, soit quasiment le double du contingent tricolore à Munich (2 400). "C'est la fin de deux ans de grosses galères", nous confie Kin, administrateur des Irrésistibles Français qui suit les Bleus dans le monde entier. "Depuis l'Albanie en 2019, c'est mon premier match dans un stade plein, il y aura beaucoup d'émotions, c'est certain."

"Je suis tellement heureux de retourner dans une vraie ambiance que je n'aurai pas le cœur à siffler les Hongrois, nous confie encore Sylvain, supporter alsacien, rencontré autour de la Puskás Aréna à 24 heures du coup d'envoi. Je suis comme un enfant à Noël." Il faut dire que rien n'a été simple pour les supporters dans cet Euro. Entre l'incertitude qui a entouré son organisation et le changement incessant des situations sanitaires dans les 11 pays concernés, ce fut un vrai casse-tête.

Euro 2020 Mbappé – Griezmann – Benzema, "le trio joue plus gros qu'on ne le croit" IL Y A 44 MINUTES

On a perdu un tiers de nos troupes

"Chez les Irrésisitibles Français, on a perdu un tiers de nos troupes qui était découragé, continue Kin. Pendant longtemps, on n'a pas su si les frontières allaient être ouvertes par exemple. Nous n'avons reçu les mails de confirmation qu'en décembre et certains avaient déjà rendu leur place." Pour soutenir les Bleus en Allemagne, il fallait montrer patte blanche avec un test PCR ou antigénique gratuit pour pénétrer dans l'Allianz Arena.

Cinq matches sans encaisser de but : Lloris est protégé par un mur en béton armé

Trois sièges séparaient chaque supporter mais "on a vu 2 000 supporters à l'unisson, plus motivés que jamais", continue Kin, auteur d'un joli périple en voiture Munich - Salzbourg - Budapest pour soutenir sa sélection. Cette fois, en Hongrie, il a fallu payer de sa poche un test PCR de moins de 72 heures à 55 euros. Mais il en faudra beaucoup plus pour décourager les 4 200 Tricolores prêts à se replonger dans la vie d'avant le temps de 90 minutes.

Euro 2020 Les Bleus, animaux à sang-froid, peuvent-ils vraiment tomber dans le piège hongrois ? IL Y A 44 MINUTES