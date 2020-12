Malgré la gifle reçue en Espagne (0-6) courant novembre, Joachim Löw a été maintenu à son poste en vue de l'Euro 2020, décalé à l'été prochain. Le sélectionneur allemand pourrait revoir certains de ses plans et ainsi rappeler les anciens " pour le bien de l'équipe nationale ", comme il l'a souligné lundi. Ces trois joueurs d'expérience sont Thomas Müller, Mats Hummels et Jérôme Boateng, champions du monde en 2014 au Brésil. Joachim Löw a cependant assuré ne pas avoir pris contact avec eux.

" Pour le moment, je ne vois pas de raison (de les rappeler)", a-t-il répété en conférence de presse, comme il l'a fait depuis la reprise des compétitions internationales en septembre. Mais " j'ai toujours dit que si je vois, avant l'annonce de la liste (pour l'Euro) que cette équipe a besoin de ceci ou de cela pour réussir, nous le ferons dans tous les cas ", a-t-il promis. Suivant un argumentaire déjà largement développé depuis septembre, il a rappelé qu'il entendait laisser à ses nouveaux joueurs du temps et de l'espace pour se développer, et qu'il ne recourrait aux " anciens " qu'en cas de défaillances massives.

"Actuellement, je n'ai aucune idée de ce que sera la situation en mars", date de la prochaine fenêtre internationale, a-t-il dit. "J'espère que les joueurs seront tous en bonne santé, ne seront pas blessés, a-t-il enchaîné. Ensuite, le dernier rendez-vous sera la publication de la liste pour l'Euro. Avant cela, nous nous poserons de nouveau toutes les questions, nous étudierons chaque option. Et nous déciderons du meilleur pour réussir", a assuré le sélectionneur, dont la popularité est tombée au plus bas parmi les fans et les commentateurs allemands.