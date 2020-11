Selon The Sun, la police a été appelée au domicile de l'ancien joueur emblématique des Red Devils dimanche soir après avoir été informée d'incidents. Ryan Giggs, 46 ans, a ensuite été arrêté et interrogé pour des soupçons de violences ayant entraîné des blessures. La police de Manchester a reconnu dans un communiqué avoir été appelée vers 22h05 et qu'une femme d'une trentaine d'année avait été légèrement blessée, sans que son état ne nécessite de traitement. Toujours d'après The Sun, il s'agirait de sa compagne. L'ex-ailier gallois aurait été libéré lundi en échange d'une caution.