Qualifications Euro 2021 : Les Bleuets avec la Slovaquie et la Suisse

Tirage clément pour les Bleuets. L'équipe de France Espoirs est tombée, ce mardi, dans un groupe abordable avec la Suisse, la Slovaquie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et le Liechtenstein pour les qualifications de l'Euro 2021.Les matches de qualification se joueront de septembre 2019 à novembre 2020. Les neuf vainqueurs de groupe se qualifient directement pour la phase finale prévue en juin 2021 en Hongrie et en Slovénie, qualifiés en tant que pays organisateurs.

Les deux meilleurs deuxièmes disputeront les barrages pour déterminer le douzième et dernier qualifié. Cet été, c'est un groupe beaucoup plus relevé - Angleterre, Croatie et Roumanie - qui attend les Bleuets de Sylvain Ripoll dans le tournoi co-organisé par Italie et Saint-Marin. Les Espoirs français n'avaient plus disputé d'Euro depuis 2006.