De notre envoyé spécial à Milton Keynes,

Elle fut la dernière à quitter la pelouse, jalouse des célébrations allemandes, dégoûtée des frustrations françaises. A l'heure de quitter l'Euro sans passer par la case Wembley, Selma Bacha a sans doute juré qu'on ne l'y reprendrait plus. Plus question de courber l'échine ou de nourrir de complexes : comme sa jeune Lyonnaise, devenue à la fois chouchou et symbole de cette équipe, les Bleues veulent aborder la suite avec les certitudes des grandes équipes, celles-là même qui façonnent les destins.

Ad

Euro 2022 Avec des si... IL Y A 7 HEURES

Pour cela, le MK Stadium pourrait ressembler à une première marche qui se révèlera peut-être utile. "C'est dommage à dire mais je pense que ce soir elles vont franchir des paliers parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend", avançait d'ailleurs Wendie Renard après coup. Des erreurs, elles en ont finalement fait peu. Mais entre aucune et peu, il y a un monde que ce jeune groupe se devait d'appréhender.

"Qu'est-ce qui a manqué aux Bleues ? Une Popp ou une Katoto !"

L'avenir leur appartient

Reste qu'au moment de revenir sur cet Euro débuté dans le tumulte d'une liste privée de cadres passés, les Bleues ont toutes laissé poindre des motifs d'espoir. Rayonnante à la vie comme sur le terrain, Selma Bacha a martelé un message qu'elle tenait à faire passer : "Il ne faut tout jeter à la poubelle, on est fières de notre parcours. Personnellement, je suis fière de faire partie de cette équipe de France, fière du staff, de la coach. On en sort grandies". Quelques minutes plus tôt, au micro de TF1, elle avait même été plus loin : "Un jour, cette équipe de France fera vibrer le monde entier".

Des mots qui auraient pu faire sourire si une Martina Voss-Tecklenburg impressionnée n'avait pas tenu des propos similaires dans la foulée : "Si cette équipe de France continue sur ce chemin, son avenir sera radieux", avait estimé la sélectionneure allemande. L'avenir, c'est justement le mot-clé de cette équipe tricolore. Hormis Wendie Renard (32 ans), Charlotte Bilbaut (32) et Pauline Peyraud-Magnin (30), aucune des titulaires n'a dépassé la trentaine. Karchaoui (26), Mbock (27), Perisset (27), Toletti (27), Diani (27), Geyoro (25) et Cascarino (25) seront encore là dans les années qui viennent et leur niveau sur cet Euro est autant une promesse qu'une garantie.

France Allemagne - Demi-finale Euro 2022 Crédit: Getty Images

Pour les autres, de Malard (22) à Bacha (21) sans oublier Katoto (23), c'est un Euro qui ouvre l'appétit. Parce qu'elles ont goûté au plus haut niveau et qu'elles sont appelées à y revenir très vite et plus haut encore. Aussi parce qu'elles ont permis d'exorciser ces Tricolores, dont la malédiction des quarts passait aussi, parfois, par un fonds de jeu décevant. En Angleterre, elles ont montré que ce passé-là ne leur appartenait pas vraiment.

"Si on doit tirer du positif, c'est notre parcours, a résumé Geyoro. On a vu les prestations qu'on a pu faire, on s'est créé des occasions, c'est ce qui est le plus difficile dans le football". Elles ont aussi retrouvé une forme de sérénité, bien aidée dans leur quête par une Corinne Diacre qui a tout fait pour mettre son groupe, qu'elle avait façonné à sa guise, dans les meilleures dispositions.

Mondial 2023, JO 2024 : les occasions seront belles

"Tout n'est pas à jeter, a répété la sélectionneure en conférence de presse. A l'instant T, la déception prime. On ne peut pas se satisfaire de perdre. On a construit des choses, il y a un socle solide. Il nous faut encore un peu de temps. Ce soir, ce n'était pas notre soir, cette compétition n'était peut-être pas la nôtre. Mais en tout cas la fondation est solide, on a bâti quelque chose d'important avec un groupe très sympathique, travailleur et qui n'aime pas perdre, c'est de bon augure pour la suite".

Là où les Bleues ont eu trois ans pour préparer cet Euro après la Coupe du monde 2019, la suite sera sur une cadence bien plus accélérée. Mondial en Australie et Nouvelle-Zélande dès l'été prochain avant les JO 2024, évidemment. Cet Euro n'était finalement que la phase de lancement. En espérant que la fusée finisse par vraiment décoller.

Selma Bacha face à l'Allemagne Crédit: Getty Images

Euro 2022 L'Antisèche : Encore cette fichue inefficacité, mais quelque chose s'est créé IL Y A 14 HEURES