Les Bleues auront leur contingent de fans pour débuter l'Euro 2022. Quelque 470 supporters français sont attendus pour le premier match de l'équipe de France, dimanche (21h) contre l'Italie à Rotherham, dans le nord de l'Angleterre. Le New York Stadium, d'une capacité de 10 500 places durant la compétition, devrait être quasiment rempli pour ce premier match du tournoi à Rotherham, avec 9 500 spectateurs attendus selon cette même source.

L'équipe de France dispute ses trois matches du premier tour dans ce stade, l'un des plus petits avec le Leigh Sport Village de Wigan (7 800 places) et le Manchester City Academy Stadium qui, en configuration Euro féminin, n'accueillera que 4 400 personnes. Le match d'ouverture entre l'Angleterre, pays hôte, et l'Autriche (1-0) mercredi à Old Trafford, l'enceinte habituelle de l'équipe masculine de Manchester United, s'est tenu devant 68 871 personnes, un record pour un match de Championnat d'Europe féminin.

Cette marque devrait être de nouveau dépassée le 31 juillet pour la finale prévue dans le mythique Wembley de Londres, dont la capacité d'accueil atteint 87 200 places en configuration Euro 2022. Vendredi, la rencontre du premier tour entre l'Espagne et la Finlande (4-1) a attiré 16 819 spectateurs à Milton Keynes selon l'UEFA. Il s'agit d'un record en phase de groupe d'un Euro féminin pour un match n'impliquant pas le pays hôte.

