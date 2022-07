Pour mesurer la grandeur d’un évènement en Angleterre, généralement, il suffit de savoir si la reine Elisabeth II le commenter. Ce dimanche, après la victoire des Anglaises en finale de l’Euro face à l’Allemagne (2-1) , celle qui règne depuis 1952 s’est empressée d’adresser un message aux nouvelles héroïnes du Royaume-Uni. Inutile donc d’expliquer à quel point le sacre de l’Angleterre, le premier, hommes et femmes confondus, depuis 1966, est historique.

Une moustache et le prix de l'autodérision pour Alexandra Popp !

"Mes plus chaudes félicitations, et celles de ma famille, à vous pour avoir remporté l’Euro", a dit la souveraine de 96 ans, à l’état de santé fragile et qui n’a pas pu se rendre à Wembley pour ce jour historique, comme cela avait été le cas lorsque les coéquipiers de Geoffrey Hurst avaient remporté la Coupe du monde.

Un exemple "qui va inspirer les filles et les femmes d’aujourd’hui, mais aussi des futures générations"

"C’est une performance significative pour toute l’équipe, y compris le staff", a poursuivi la reine Elisabeth II. "Cette compétition et vos performances au cours de celle-ci ont logiquement récolté les louanges. […] Vous avez montré l’exemple, qui va inspirer les filles et les femmes d’aujourd’hui, mais aussi des futures générations. J’espère que vous serez aussi fières de l’impact que vous avez eu sur votre sport que vous l’êtes du résultat d’aujourd’hui", conclut la reine.

Si Elisabeth II elle-même est aussi émue, on vous laisse imaginer la liesse qui s’est emparée de toute l'Albion après la victoire des joueuses de Sarina Wiegman, favorites de l’Euro qui ont réussi à franchir tous les écueils pour décrocher ce titre tant attendu. "C’est irréel", n’en revenait pas Chloe Kelly, auteure du but de la victoire, et logiquement très émuejuste après le match, au micro de la BBC.

"Franchement, c’est incroyable. C’est de ça que sont fait les rêves. Ces filles sont spéciales, cette sélectionneuse aussi. C’est incroyable", répétait Kelly, dont le programme désormais est assez simple : "Je veux juste célébrer ce titre". "Je ne crois pas que je ne réalise pas ce qui se passe, je vais avoir besoin de temps", disait pour sa part Wiegman, vainqueure d’un deuxième Euro sur le banc en autant d’éditions disputées.

"Je n’arrive pas à le croire", a également dit Jill Scott, la milieu anglaise qui était déjà de la finale de l’Euro perdue en 2009 (6-2) face à cette Allemagne, que les "Lionnesses" ont cette fois dompté. "C’est un groupe incroyable, entre le staff et les joueuses. C’est un si grand privilège de faire partie de cette aventure. Et avec tous les fans (ils étaient 87 192 à Wembley pour la finale, record historique, ndlr), quelle journée. Je crois que ne vais pas réussir à dormir cette semaine", commentait la joueuse de 35 ans, entrée en jeu lors de ce dernier acte du tournoi. , a également dit Jill Scott, la milieu anglaise qui était déjà de la finale de l’Euro perdue en 2009 (6-2) face à cette Allemagne, que les "Lionnesses" ont cette fois dompté., commentait la joueuse de 35 ans, entrée en jeu lors de ce dernier acte du tournoi.

"C’est le plus beau jour de ma vie, je ne peux pas expliquer ce que je ressens", a explosé de joie l’autre buteuse anglaise de la rencontre, Ella Toone. "Je suis sur le toit du monde, je suis si fière d’avoir réussi à accomplir ça avec ces filles", disait-elle à l’adresse de ses partenaires, qui ont créé un engouement sans précédent pour la discipline lors de cet Euro.

En plus des nombreux témoignages d’Anglais disant dans les rues être devenu fous de foot féminin pendant la compétition, Georginia Stanway, milieu incontournable des Anglaises, racontait ainsi, avant le match, avoir dû décevoir ses homologues masculins, dont Harry Maguire, qui lui avaient demandé à la hâte des billets pour la finale. Pour un motif simple : il n’y en avait plus aucun de disponible.

Autre preuve du chamboulement que risque de provoquer ce titre de l’autre côté de la Manche : alors que Beth Mead, meilleure buteuse avec six réalisations et désignée meilleure joueuse de l’Euro, disait également être "sans voix" et "sous le choc", suite à ce sacre "fou", Rishi Sunak, un des leaders du parti conservateur qui brigue le poste de Premier Ministre, a ainsi affirmé vouloir donner "plus d’opportunités" au football féminin de se développer dans son pays.

Les messages de félicitations, eux, affluent du monde entier, à l’image de celui de la légende américaine Brandi Chastain, qui a vu, comme elle l’avait fait en 1999 en marquant le but de la victoire au Mondial, Chloe Kelly enlever son maillot pour célébrer. "Je t’ai vu, bien joué", a-t-elle glissé à l’Anglaise, avant de lui souhaiter : "Profite des pintes de bière et des repas gratuits jusqu’à la fin de ta vie". Pour cela, il faudrait déjà que Kelly et sa bande retombent sur terre.

