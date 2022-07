Ce treizième Euro féminin a déjà son lot de stars planétaires. Mais la relève est déjà là. Et elle frappe fort à la porte. Du 6 au 31 juillet, de nombreuses promesses du football européen et mondial seront présentes sur les pelouses anglaises.

Elles ont entre moins de 22 ans, elles sont anglaise, française, allemande, norvégienne, danoise, néerlandaise ou encore suédoise et elles font indéniablement partie des joueuses à suivre dans cet Euro 2022. Petite sélection des joueuses qui peuvent, chacune à leur manière, écrire l'histoire du jeu dès ce mois de juillet.

Laure Hemp – Attaquante (Angleterre)

Hemp n'est pas seulement la meilleure jeune joueuse des "Lionesses". Non, elle pourrait très vite devenir la meilleure joueuse de l'équipe de Sarina Wiegman, tout simplement.

Si un sondage était fait auprès des meilleures défenseures du monde sur l'adversaire contre qui elles préfèrent évoluer, peu d'entre elles sortiront le nom de Hemp. Quand elle prend le ballon et qu'elle commence à débouler sur l'aile, elles sont peu à pouvoir suivre le rythme infernal et la vista de la joueuse de Manchester City. Ajoutez à tout ça un pied gauche fabuleux, tel une baguette magique, et une folle capacité à s'ouvrir la voie du but et vous avez l'archétype du futur cauchemar des défenses et des entraîneur(e)s.

Julie Blakstad – Milieu de terrain (Norvège)

D'une Mancunienne à une autre, il n'y a qu'un pas, ou une sélection plutôt. Ils étaient pourtant peu nombreux à la connaître lorsqu'elle a débarqué en WSL (ndlr, équivalent de la Premier League chez les féminines). Pourtant, Blakstad s'est vite fait un nom outre-Manche avec notamment un premier but avec les Citizens qui a fait grand bruit.

Comme Hemp, Blakstad possède un merveilleux pied gauche, mais contrairement à l'Anglaise, elle préfère évoluer au milieu, au cœur du jeu, pour créer des opportunités. Néanmoins, compte tenu de la forte concurrence à Manchester City, elle a dû batailler pour avoir du temps de jeu ces derniers mois.

Lors de cet Euro, c'est pourtant derrière qu'il faudra regarder pour voir Blakstad. Faute d'options solides sur le flanc gauche, la joueuse de 19 ans a été repositionnée comme latérale pour cette compétition. Pas son poste naturel en somme, mais l'ancienne joueuse de Rosenborg a déjà suffisamment prouvé pour gagner la confiance de son sélectionneur Martin Sjogren qui en a fait l'une des femmes de base de son onze de départ.

Melvine Malard – Attaquante (France)

Les Bleues ont aussi leur lot de pépites pour ce Championnat d'Europe. Si Selma Bacha aurait pu figurer dans cette liste notamment grâce à ses superbes performances sous le maillot de l'OL, la jeune latérale gauche devrait voir Sakina Karchaoui lui être préférée.

C'est donc une autre Lyonnaise qui a retenu notre attention. On vous a déjà présenté le profil de la Fenotte sur Eurosport il y a quelques jours. A tout juste 22 ans (elle les a fêtés le 28 juin dernier), Melvine Malard devrait avoir un rôle très important au sein de l'attaque des Bleues.

Malard, l'avenir de l'attaque bleue aux nattes rouges

Pure produit de l'Académie lyonnaise, la Réunionnaise s'est imposée comme l'une des fers de lance du collectif rhodanien, sacré champion d'Europe pour la huitième fois en mai dernier. Très intelligente dans son placement et ses déplacements, Malard sait gérer ses courses dans le dos de la défense et mettre la zizanie dans la surface. Clinique et décisive, la jeune attaquante n'a pas besoin de beaucoup de cartouches pour faire trembler les filets.

Kathrine Kuhl – Milieu de terrain (Danemark)

Si vous êtes nommée Joueuse du match lors d'une finale de coupe, il y a fort à parier que vous êtes un talent assez spécial. C'est le cas de Kathrine Kuhl. Après avoir fait ses débuts au FC Nordsjaelland très tôt, à l'âge de 16 ans, la Danoise, aujourd'hui âgée de 19 ans, sera une joueuse incontournable pour son pays dans cet Euro 2022.

Milieu de terrain technique et solide, Kuhl sera très probablement alignée dans le double pivot devant la défense du 3-4-2-1 de l'entraîneur-chef Lars Sondergaard et ce, même si elle a très souvent été utilisée sur les ailes. Kuhl demeure une inconnue aux yeux du grand public, notamment parce qu'elle a passé l'intégralité de sa jeune carrière au Danemark. Une solide prestation lors de l'Euro 2022 en Angleterre pourrait accélérer son arrivée dans l'un des plus grands championnats européens, à n'en pas douter.

Jule Brand – Attaquante (Allemagne)

Vous vous rappelez de la vista, du tempo et de la conduite de balle de Hemp ? Pour Brand, c'est plus ou moins la même recette. Il suffit de demander à la défense d'Arsenal ce qu'elle en a pensé lors de l'opposition contre Hoffenheim en Ligue des Champions.

Les premiers pas de Brand avec la Mannschaft peuvent facilement se ranger dans la catégorie "débuts de rêves". La native de Gemersheim a inscrit son premier but en sélection, deux petites minutes après son entrée en jeu. Sa capacité à dicter le rythme du jeu et à se créer des opportunités sera un atout de poids pour l'Allemagne dans ce tournoi. Brand s'est d'ores et déjà mise d'accord pour rejoindre les "géantes" de Bundesliga Wolfsburg, après quatre ans passés à Hoffenheim.

Lena Oberdorf – Défenseure / Milieu de terrain (Allemagne)

Une ancre, un mur, un pilier. Peu importe le qualificatif pour décrire Oberdorf, mais cela en dit long sur le profil de l'Allemande qui s'est déjà imposée comme l'une, si ce n'est la meilleure sentinelle du monde. Capable de jouer devant la défense, comme en charnière centrale, Oberdorf lit le jeu avec l'expérience d'une joueuse de 35 ans, alors qu'elle n'en a que 20. Elle a aussi une grande capacité à bien lire le jeu pour soigner ses interceptions et ses tacles.

Si elle est habituée à jouer derrière ou devant la défense dans son club de Wolfsburg, Oberdorf sera la sentinelle, l'ancre du 4-3-3 allemand, chargée de protéger ce qui est la partie la plus faible de l'équipe, la base arrière. Malgré son âge, elle a déjà le dixième plus grand nombre de sélections dans l'équipe de Martina Voss-Tecklenburg.

Elle n'est peut-être pas la plus flashy en termes de style de jeu, mais la façon dont elle joue le jeu la rend incontournable. Les fans de Bundesliga ont hâte de la voir affronter Georgia Stanway, la nouvelle recrue du Bayern Munich, la saison prochaine. Oui, l'Allemagne a deux joueuses dans notre sélection, mais il ne pouvait hélas ne pas en être autrement.

Esmee Brugts – Attaquante (Pays-Bas)

L'une des plus jeunes joueuses du tournoi. A 18 ans, Brugts va être une vraie menace en sortie de banc pour les Pays-Bas. Pendant les vingt, trente dernières minutes où elle sera sur le terrain, la jeune attaquante du PSV Eindhoven sera l'un des principaux poisons que les défenseures adverses devront suivre.

"Faux-pied", Brugts est une ailière gauche qui aime revenir sur son pied droit pour tirer ou centrer. Et bien qu'elle soit relativement nouvelle dans le football international (ndlr, elle a fait ses débuts en février), elle n'a pas peur de tenter et de sortir des coups de folie pour battre sa vis-à-vis. En avril, elle a inscrit son premier but en sélection.

Sur l'aile gauche, elle est toujours devancée par Victoria Pelova dans la hiérarchie, mais si Mark Parsons veut changer un jeu et le dynamiser, ça ne fait aucun doute qu'il se tournera vers Brugts.

Hanna Bennison – Milieu de terrain (Suède)

Son arrivée au plus haut niveau était attendue depuis longtemps déjà. Considérée comme l'une des plus grandes espoirs du football suédois, elle a fait ses débuts professionnels en club à 15 ans et en sélection à 17 ans, à peine.

Milieu de terrain offensive, le plus souvent dans un rôle de meneuse de jeu, Bennison est devenue le transfert record d'Everton en 2021 lorsqu'elle a accepté un contrat de quatre ans. Elle y a très vite montré toute l'étendue de sa palette technique, que ce soit dans la passe, sa manière de créer des décalages ou de casser les lignes.

La confiance et la capacité d'attention de Bennison sur le terrain sont remarquables. c'est comme si elle jouait depuis vingt ans chez les professionnelles. Elle instille un sentiment de calme chez ses coéquipières, ce qui n'est pas une tâche facile si l'on considère que cette équipe suédoise a des joueuses qui comptent plus de 100 sélections dans ses rangs. Pour cet Euro, elle devrait être alignée aux côtés de la légendaire capitaine suédoise Caroline Seger (229 sélections) au milieu de terrain. Un tandem cinq étoiles en somme et qui a de quoi aider la Suède à briller en Angleterre.

