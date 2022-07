On connaît l'adversaire de l'Équipe de France pour les quarts de finale de l'Euro féminin 2022. Et ce sera donc les Pays-Bas, tenants du titre. Les Néerlandaises ont effectivement eu toutes les peines du monde à corriger la Suisse (4-1), au terme d’un match qui s’est surtout décanté dans les ultimes minutes, dimanche à Sheffield. Malgré ce succès assez large et très trompeur, les Pays-Bas ne terminent pas en tête du groupe C en raison d’une différence de buts inférieure à la Suède, qui a soigné la sienne en étrillant le Portugal (5-0) . Vous l’aurez compris, il y aura un choc entre les Bleues et les Néerlandaises lors du prochain tour, qu’importe ce que feront les joueuses de Corinne Diacre face à l’Islande, lundi soir.