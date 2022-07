Privée de Jennifer Hermoso et Alexia Putellas, l'Espagne ne peut plus compter sur ses deux meilleures joueuses pour rêver de consécration à l'Euro féminin. A la place, la "Roja" devra miser sur sa force collective, forgée dans les rangs du tout-puissant FC Barcelone. L'approche du premier match des Espagnoles, contre les Finlandaises vendredi à 18h00 au MK Stadium de Denbigh (au nord de Londres), a été grandement perturbée.

Au tout début de sa préparation, mi-juin, le sélectionneur Jorge Vilda a perdu la meilleure buteuse de l'histoire de la sélection espagnole, "Jenni" Hermoso, victime d'une entorse du ligament interne du genou droit. Et mardi, patatras: à l'entraînement, Alexia Putellas, Ballon d'Or 2021 et l'une des pièces-maîtresses de la "Roja", se rompt le ligament croisé antérieur du genou gauche et déclare forfait pour l'Euro. Un calvaire pour l'Espagne, qui se voyait rejoindre le toit de l'Europe après avoir savouré les exploits des Barcelonaises, victorieuses de la Ligue des champions féminine en 2021, avant d'atteindre une nouvelle finale en 2022, soldée par une amère défaite contre Lyon (3-1).

Soutien rarement vu

Mercredi, c'est avec un soutien rarement vu dans le football féminin espagnol que le pays s'est réveillé. Alexia Putellas a reçu des milliers de messages de soutien et d'encouragements, y compris de la part des plus grands joueurs, comme Iniesta. "23 Alexia chassent un rêve", a titré Marca, le journal le plus vendu d'Espagne, dans sa grande une en double page mercredi, au coup d'envoi de l'Euro-2022. "Nous sommes tous Alexia", a pour sa part titré le quotidien As, avec une photo de la joueuse en béquilles, le visage fermé.

En remplacement de la milieu offensive du Barça, c'est Amaiur Sarriegi, l'attaquante basque de la Real Sociedad, qui a été rappelée par Vilda. Sarriegi avait fait partie de la liste élargie au tout début de la préparation, avant d'être écartée pour la liste définitive de 23 joueuses. Moins connue que Putellas, Sarriegi a toutefois un rendement impressionnant en équipe nationale, avec douze buts en douze sélections.

Putellas et Hermoso figurent en bonne place parmi les grandes absentes de cet Euro, parmi lesquelles figurent aussi notamment la Suisse Alisha Lehman, la capitaine anglaise Steph Houghton et sa compatriote Jordan Nobbs, les Allemande Melanie Leupolz et Dzsenifer Marozsán, la gardienne norvégienne Cecilie Fiskerstrand, ou encore Amandine Henry et Eugénie Le Sommer chez les Bleues.

"Rêver en grand"

"C'est une nouvelle très triste pour toutes, surtout pour elle. Alexia est une leader, un pilier de cette équipe, c'est une absence notable", a réagi l'attaquante Mariona Caldentey, coéquipière de Putellas en club et en sélection, mercredi en conférence de presse. "Mais cela arrive, c'est le football. On doit rester fortes, on doit dépasser cela et prendre chacune nos responsabilités. Nous sommes prêtes pour cet Euro. On va essayer de donner le maximum pour elle. On doit prouver que cette équipe sait se relever d'une épreuve comme celle-là", a-t-il dit.

Malgré sa blessure, Putellas restera au sein du rassemblement espagnol en Angleterre pour encourager ses équipières, et pousser l'Espagne vers son premier sacre international. "C'est bien qu'il y ait autant d'attente, cela signifie que les gens s'intéressent à nous et nous suivent. On a fait de bons matches contre les grandes sélections, et les gens nous voient directement tout en haut. Mais on reste tranquilles, on sait à quel point il est difficile de gagner une Coupe d'Europe", a expliqué la capitaine Irene Paredes dans un entretien à Marca, mardi.

S'est-elle toutefois imaginée soulevant le trophée le 31 juillet ? "Bien sûr ! Il faut toujours rêver en grand", a lancé Paredes.

