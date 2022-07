Si la Belgique défie la Suède vendredi en quarts de finale de l'Euro féminin (21h00), elle doit cette qualification inédite à la force de frappe de Tine De Caigny, unique buteuse lors de l'ultime match du premier tour face à l'Italie (1-0).

Ad

"C'est un sentiment fantastique", a déclaré celle qui est décrite en Belgique comme une "machine à buter". "Nous avons travaillé tellement dur et nous voilà récompensées. Je suis très heureuse d'avoir pu aider mon équipe de cette manière". Un but en forme de délivrance pour la numéro 6 des "Red Flames" qui ne s'était plus montrée décisive depuis cinq rencontres avant le duel face aux Italiennes.

Euro 2022 La Suède forte tête, sans pitié pour le Portugal 17/07/2022 À 17:05

Etonnant quand on sait que la joueuse de 25 ans (78 sélections) a terminé meilleure buteuse des qualifications à l'Euro avec 12 buts en 8 matches, frappant notamment à huit reprises face à la seule Lituanie (un quintuplé puis un triplé). Moins étonnant quand on sait que l'attaquante a été reculée au milieu de terrain par le sélectionneur Yves Serneels depuis le début du tournoi.

Avec les Flames, ma nouvelle position m'oblige à beaucoup courir et je ne touche pas beaucoup de ballons

Sa grande taille en fait un pion essentiel dans le jeu aérien et en avalant les kilomètres, la joueuse originaire de Beveren met son gros volume de jeu au service de ses compatriotes Tessa Wullaert et Janice Cayman, les deux autres indéboulonnables de la sélection belge. "Avec les Flames, ma nouvelle position m'oblige à beaucoup courir et je ne touche pas beaucoup de ballons", avait-elle déclaré après les matches face à l'Islande (1-1) et la France (défaite 2-1).

En phase des poules, "contre l'Islande, j'étais moyenne et contre la France j'ai surtout dû défendre": une frustration oubliée grâce à un but face à l'Italie, car De Caigny est avant tout une buteuse.

"C'est toujours chouette de marquer des buts: je sais que je peux aider mon équipe à gagner des matches et ça me donne une sorte de boost. Et quand vous marquez beaucoup, vous recevez des offres de nombreux clubs... C'est comme dans le foot masculin: comme attaquante, vous êtes jugée sur vos statistiques", expliquait-elle lundi dans la presse belge.

L'ex-joueuse d'Anderlecht, depuis un an à Hoffenheim (le 3e club allemand derrière Wolfsburg et le Bayern), en est à 38 buts sous le maillot national. Une efficacité que De Caigny a cultivée au sein d'équipes masculines (jusqu'à ses 16 ans), avant une première expérience mitigée en Norvège à 18 ans puis un passage par Anderlecht (2017-2021) et le grand saut vers le professionnalisme à Hoffenheim où elle s'entraîne désormais deux fois par jour "comme les hommes mais sans le même salaire", souligne-t-elle.

C'est une bonne équipe, ce sera difficile, mais si nous récupérons bien, tout sera possible. Cela reste du football

A coup sûr, son expérience sera utile vendredi face à la Suède qui partira favorite face à des Belges qui ont toutefois prouvé contre la France qu'elles sont capables d'ennuyer les meilleures équipes grâce à un bloc bas très bien organisé. "J'ai vu les matches de la Suède à l'Euro", explique De Caigny. "C'est une bonne équipe, ce sera difficile, mais si nous récupérons bien, tout sera possible. Cela reste du football. Maintenant que nous sommes arrivées jusqu'ici, nous voulons aller plus loin".

Malard, l'avenir de l'attaque bleue aux nattes rouges

La Belgique, qui dispute seulement sa deuxième phase finale à l'Euro après 2017, n'aura rien à perdre, à l'instar de sa buteuse, dont les prestations pourraient lui permettre d'intégrer rapidement une formation du top niveau européen.

Euro 2022 L'antisèche : Qualif', retour sur terre et… peur bleue 14/07/2022 À 21:54