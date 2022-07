C’était le premier grand choc de cet Euro féminin de football 2022. Et le moins que l'on puisse dire est que l’Allemagne de Sara Däbritz n’a pas fait dans le détail face au Danemark, ce vendredi soir au Brentford Community Stadium pour le second match de la première journée du groupe B (4-0). Très impressionantes collectivement, les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg ont totalement maîtrisé leur sujet pendant que la star danoise, Pernille Harder, est apparue bien trop seule dans une équipe dépassée par les événements. Alors que l’Espagne s’est aussi imposée avec la manière contre la Finlande (4-1), la Roja et la Mannschaft se détachent déjà avant leur imminent affrontement, mardi soir.

Une Allemagne impressionnante

La Frauen-nationalmannschaft est l’équipe qui a remporté le plus d’Euros dans l’histoire (8). Éliminées en quarts de finale en 2017 par les Danoises alors qu’elles étaient tenantes du titres, les coéquipières de Sara Däbritz (qui a quitté le Paris Saint-Germain il y a quelques jours pour rejoindre l’Olympique Lyonnais) avaient les crocs. Et n’ont pas tardé à le montrer : après deux frappes sur la barre transversale de Felicitas Rauch, le très intense pressing allemand a porté ses fruits.

Lina Magull a ainsi ouvert le score après une passe hasardeuse de Signe Bruun récupérée dans les pieds de Stine Ballisager Pedersen, d’une superbe frappe dans la lucarne danoise (1-0, 21e). Peu mises en difficulté par les coéquipières de Pernille Harder, les Allemandes ont fait le break juste avant l’heure de jeu, sur une reprise de la tête de Lea Schüller consécutive à un corner de Magull (2-0, 57e).

Les Danoises n'ont pas existé

Totalement aspirées, les compatriotes de la star de Chelsea ont été enfoncées par une superbe reprise de volée de la milieu de terrain remplaçante Lena Lattwein, à bout portant du droit et imparable pour la gardienne Lene Christensen (3-0, 78e). Il ne manquait alors qu’Alexandra Popp, la légendaire buteuse de Wolfsburg, entrée en jeu pour parachever le succès allemand d’une superbe tête plongeante sur service de Sydney Lohmann (4-0, 86e). Un 54e but avec l’Allemagne pour Popp, mais le premier dans un Euro pour l’attaquante qui avait manqué les deux précédents pour blessure.

Lattwein, Brand, Lohmann, Popp... le banc allemand est impressionnant. Harder et le Danemark, qui ont concédé neuf tirs cadrés, y ont succombé : il sera intéressant de voir comment y résistera l’Espagne d’Irene Paredes et d’Aitana Bonmatí, mardi prochain dans la banlieue de Londres.

