Une petite fausse note pour terminer cette phase de poules. Face aux Islandaises ce lundi, les Françaises ont longtemps cru réussir le carton plein avec une troisième victoire en trois matches. Mais elles ont dû concéder un nul en raison d’un penalty octroyé suite à l’intervention de la VAR à l’ultime seconde de la partie (1-1). Un score sans véritable conséquence puisque les Bleues étaient déjà assurées de terminer à la première place du groupe D. Elles affronteront en quarts de finale les Pays-Bas samedi prochain (coup d’envoi à 21h).

Tout avait pourtant très bien débuté, grâce aux deux meilleures Tricolores de cette rencontre. Bien servie par Clara Matéo, Melvine Malard a marqué le but le plus rapide de la compétition, après seulement 43 secondes de jeu. La Lyonnaise, très mobile, a parfaitement justifié le choix de Corinne Diacre qui a décidé de la titulariser en pointe à la place de Marie-Antoinette Katoto blessée au genou et forfait pour la suite de la compétition. Et au détriment d’Ouleymata Sarr, sa remplaçante lors des deux premiers rendez-vous.

Une défense qui pose question

Pour la troisième fois en trois matches, les Françaises ont réussi une très belle entame avec une ouverture du score rapide. C’est le gros point positif de cette rencontre malgré une prestation d’ensemble pas totalement aboutie. Certes, les Bleues auraient pu faire le break à plusieurs reprises, comme sur la frappe déviée de Sandy Baltimore sur la barre (55e) ou celle détournée de Grace Geyoro sur le poteau (67e). Elles ont aussi vu deux buts leur être refusés pour un hors-jeu de Malard (68e) et pour une main de Geyoro (88e).

Mais l’équipe s’est montrée un peu trop fébrile en défense. Particulièrement sur coups de pied arrêtés, phases de jeu qui ont permis aux Islandaises de se montrer beaucoup trop souvent dangereuses. Pauline Peyraud-Magnin a notamment raté deux sorties aériennes. Avant qu’Ouleymata Sarr ne provoque accidentellement un penalty, au-delà du temps additionnel accordé (+ 6 minutes) sur un croche-pied involontaire sur Gunnhildur Jónsdóttir (90e+8). Dagny Brynjarsdóttir l’a transformé (1-1, 90e+12). Privant ainsi la France d’une dix-septième victoire consécutive.

L'essentiel était déjà acquis pour les Tricolores, tant pis pour le 3/3. Ce match nul, le troisième de l'Islande dans le groupe D ne permet pas à la sélection de Hannes Halldórsson de continuer l'aventure. Dans l'autre match du soir, la Belgique a pris le meilleur sur l'Italie (1-0) et termine deuxième. Les Belges affronteront la Suède en quarts de finale vendredi.

