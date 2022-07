L'Euro "à la maison" et des records en vue. Star d'Arsenal et des Pays-Bas champions d'Europe, l'attaquante Vivianne Miedema lance samedi (21h) à Sheffield contre la Suède la défense du titre de la sélection "Oranje", qu'elle éblouit par son aisance technique et ses nombreux buts.

Un sacre européen, une finale au Mondial 2019, un trophée en Coupe de la Ligue anglaise, un autre en Championnat, le titre de meilleure buteuse de l'histoire des Pays-Bas, de la Super League anglaise et des derniers Jeux olympiques. Tout cela, avant ses 26 ans, qu'elle fêtera le 15 juillet, pendant l'Euro... Vivianne Miedema est une machine à records, insatiable sous le maillot des Gunners comme sous celui de la sélection néerlandaise, qu'elle guide déjà depuis presque 10 ans.

Une famille de footballeurs

"C'est l'une des joueuses les plus talentueuses que j'ai pu voir de mes yeux, explique à l'AFP le sélectionneur anglais des "Oranje", Mark Parsons. Ce qui la rend si spéciale, c'est qu'elle connaît le football, qu'elle voit le football, qu'elle pense constamment aux avantages qu'elle peut tirer de toutes les situations". Cette vision, la native d'Hoogeveen, au nord des Pays-Bas, la tient sûrement de sa famille de footballeurs. Un grand-père et un père attaquants, un petit frère attaquant : celle que l'on surnomme "Viv" a baigné toute sa vie dans l'univers du ballon rond.

Lorsque petite, sur un face-à-face anodin avec un gardien de but, son jeune adversaire lui casse deux dents sur le choc - son premier souvenir de foot -, la Néerlandaise n'abandonne pas sa passion, au contraire. Vingt ans plus tard, Miedema n'affronte plus les garçons, elle est devenue la reine des face-à-face avec les gardiennes du monde, écoeurées les unes après les autres par l'aisance technique de l'ancienne joueuse d'Heerenveen et du Bayern Munich.

Si vous lui laissez de l'espace derrière vous et dans la surface, elle vous assassine

"Je suis une N.9, donc les gens s'attendent à ce que je marque des buts. Mais cette saison particulièrement, j'essaie de jouer dans un rôle plus en retrait, un peu comme une N.10 pour lancer mes partenaires. Je veux donner la meilleure version de moi-même", décrit la joueuse à l'AFP. Car la panoplie de Miedema ne se limite pas à la quête du but. "Si vous lui laissez de l'espace derrière vous, elle vous assassine. Si vous lui laissez de l'espace dans la surface, elle vous assassine. Et si vous lui laissez de l'espace au milieu, elle va envoyer une super passe longue et vous assassiner", liste Mark Parsons.

La meilleure buteuse de l'histoire de la Super League anglaise, devenue au printemps la première joueuse à être impliquée dans 100 buts en Championnat (alors 70 buts et 30 passes décisives), vit l'Euro un peu comme s'il se jouait à domicile, après cinq saisons passées à Arsenal où elle vient de prolonger son contrat. "Pour moi, cela va ressembler à un Euro à la maison. Je vis en Angleterre depuis si longtemps... J'espère que cela nous donnera un peu d'énergie supplémentaire", affirme-t-elle.

La compétition continentale pourra être l'occasion d'atteindre la barre mythique des 100 buts en sélection (elle en compte 94): "Je travaille là-dessus", reconnaît la buteuse. Elle s'approche de la détentrice européenne du record, l'Allemande Birgit Prinz (128 buts), et peut rêver un jour de dépasser la légende canadienne Christine Sinclair, auteure cette semaine de son 190e but international, à 39 ans.

Ces chiffres vertigineux n'ont pourtant d'égale que la discrétion de Vivianne Miedema sur un terrain. Paradoxalement, la prolifique attaquante ne célèbre quasiment jamais ses buts, excepté lorsqu'elle a accompagné d'une improbable roulade celui synonyme de record des sélections néerlandaises, un pari fait avec son petit frère.

"Je pense que c'est une histoire de respect, je ne me vois pas faire quelque chose de fou par rapport aux autres équipes. C'est mon boulot de marquer des buts, rappelle l'attaquante. Je vais travailler là-dessus dans les prochaines années", reprend-elle en riant. Tant que Vivianne Miedema continuera de trouver le chemin des filets, les fans des Pays-Bas ne lui en demanderont pas plus...

