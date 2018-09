Euro-2024: des ultras de Stuttgart protestent contre la candidature allemande

Il n'y a pas eu de but entre Stuttgart et le Fortuna Düsseldorf vendredi soir. Le match était cependant animé sur le terrain. Et dans les tribunes, où les supporters du Vfb ont manifesté leur hostilité à la candidature de l'Allemagne pour l'organisation de l'Euro 2024. "United by money - Corrompu au coeur de l'Europe", pouvait-on lire sur l'une d'elle, en référence au slogan de la candidature "United by football", avant le coup d'envoi du match de la quatrième journée de Bundesliga contre Düsseldorf.

Une autre évoquait "le prochain tournoi acheté", en référence aux soupçons d'achat de voix par l'Allemagne pour obtenir le Mondial-2006 au détriment de l'Afrique du Sud. Le contexte de cette protestation est l'hostilité des ultras contre le président de la Fédération allemande (DFB) Reinhard Grindel et son vice-président Rainer Koch: "Grindel/Koch, dégagez! Merde à la DFB", lisait-on encore. Les supporters allemands les plus virulents reprochent notamment à la DFB la mercantilisation du football, parfois au détriment des traditions du football allemand.

La presse a révélé ces derniers jours que le match international amical Allemagne-Pérou du 9 septembre, qui s'est disputé dans le petit stade de Sinsheim, aurait dû avoir lieu à Francfort, mais que le président Grindel avait obtenu un changement de stade par peur d'exactions ou de mauvais comportements des ultras de Francfort, qui auraient donné une mauvaise image de l'Allemagne à quelques jours de la décision de l'UEFA. L'instance européenne a publié vendredi un rapport d'évaluation avant la décision attendue jeudi. Selon nombre d'observateurs, l'Allemagne part favorite pour décrocher le tournoi européen de 2024 contre la Turquie, le seul autre candidat en lice.