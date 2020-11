Lors du match aller, les Bleuets avaient ouvert le score au bout de six minutes. À Vaduz, les coéquipiers de Reine-Adelaïde ont trouvé la faille dès la troisième minute par l’intermédiaire de Colin Dagba. Servi par Romain Faivre dans la surface, la frappe croisée à ras de terre du Parisien a fait mouche (1-0, 3e). Passeur, Faivre s’est transformé en buteur sur un corner joué par Matteo Guendouzi d’une frappe en force sous la barre (2-0, 5e). Luca Vanoni n’avait pas encore touché le ballon qu’il avait encaissé deux buts. Le match venait à peine de commencer que la messe était déjà dite.

Si les statistiques n’indiquent "que" 76% de possession pour les Bleuets, l’impression visuelle était plus proche des 90%. les Liechtensteinois ont investi le camp français à seulement trois reprises. Niklas Berck a frappé à 40 mètres du but sans trouver le cadre pour la seule tentative des locaux du match (31e), Ibrahima Konaté a tranquillement repoussé un coup franc lointain (62e) et Alban Lafont est resté vigilant devant Benjamin Vogt (78e). Pendant ce temps-là, Vanoni se démenait pour éviter la débâcle. Le jeune gardien a ainsi réussi de nombreux arrêts décisifs tout au long de la rencontre (14e, 21e, 22e, 37e, 40e, 46e, 48e, 50e, 52e).