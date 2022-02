Ada Hegerberg n'y est pas allée par quatre chemins. Ce lundi, la Lyonnaise, Ballon d'Or en 2018, a commenté sur son compte Twitter la candidature de la France pour accueillir l'Euro 2025. Et a visiblement lâché ce qu'elle avait sur le coeur. "Organiser des compétitions internationales, c'est bien. S'investir dans notre championnat, c'est mieux. On est à la ramasse et la Coupe du monde 2019 n'a eu aucun impact", a indiqué l'attaquante internationale norvégienne de 26 ans.

Jeudi dernier, la France s'est officiellement portée candidate pour accueillir le championnat d'Europe 2025. "Porté par la FFF, ce dossier mobilisera l’ensemble du football français, amateur et professionnel, les territoires, et fera valoir l’expérience et la qualité d’accueil de la France en matière d’organisation de grands événements", a fait savoir la Fédération, alors que la France n'a jamais accueilli l'Euro féminin de son histoire.

