Dani Ceballos (Espagne)

Il avait été sacré meilleur joueur de l'Euro Espoirs 2017 et il pourrait bien réussir un étonnant doublé deux ans plus tard. Entre les deux tournois, l'Espagnol avait pourtant un peu disparu de la circulation, jouant peu avec le Real Madrid. Mais on l'a retrouvé comme on l'avait laissé, étalant sa finesse technique tout autour de la surface adverse, tellement dominateur qu'on a parfois presque pensé qu'il ne devrait pas avoir le droit de jouer contre ceux de son âge. Auteur d'un but magnifique contre l'Italie puis d'un coup franc sublime face à la Pologne, il en est à deux buts et deux passes décisives en trois matches, tout en ayant frappé sur la barre et un poteau.

Ianis Hagi (Roumanie)

Il fallait entendre les 10 000 Roumains venus soutenir leur équipe à Cesena hurler HA-GI ! HA-GI ! pour comprendre l'enthousiasme suscité par leur jeune et talentueuse sélection Espoirs. Bien sûr, Ianis Hagi, déjà auteur de deux buts lors de cet Euro, est adulé aussi parce qu'il est le fils de son père. Mais s'il est encore loin de pouvoir prétendre égaler la carrière de l'illustre Gheorghe, génial meneur de jeu du Real Madrid et de Barcelone, le jeune N.10 a montré depuis le début du tournoi qu'il avait du talent, de la vivacité et les deux pieds. De quoi faire oublier une expérience ratée en Italie (Fiorentina) et de relancer quelques rumeurs de transfert, à Galatasaray ou Séville.

Federico Chiesa (Italie)

Un autre "fils de". Comme son père Enrico, Federico Chiesa est attaquant et il a été le meilleur Italien de cet Euro disputé à domicile mais terminé avant les demi-finales. Auteur d'un doublé qui a renversé le match inaugural face à l'Espagne (3-1) puis d'un nouveau but contre la Belgique, l'ailier de la Fiorentina a constamment impressionné par son inusable énergie, son courage dans le un-contre-un et sa vitesse. Déjà régulièrement titulaire à l'étage du dessus, avec les A de Roberto Mancini, il a confirmé son talent et justifié les envies de transfert de la Juventus ou de l'Inter Milan.

Federico Chiesa ha iniziato in maniera convincente l'Europeo Under 21 trascinando l'Italia con una doppietta

Luca Waldschmidt (Allemagne)

Cinq buts en trois matches ! Alors qu'il joue moins avancé en club (9 buts cette saison avec Fribourg), le jeune Allemand est en pleine réussite sur les pelouses italiennes, dans un rôle de vrai avant-centre. "On dirait bien que (le sélectionneur) Stefan Kuntz a trouvé avec Waldschmidt une solution à laquelle personne n'avait cru il y a encore quelques semaines. L'idée pourrait avoir un avenir", écrit ainsi le Spiegel on-line. A ses côtés, Marco Richter fait un malheur lui aussi (3 buts, 2 passes décisives) et l'Allemagne, même privée de plusieurs de ses meilleurs jeunes qui jouent déjà avec les A, a sans doute été l'équipe la plus convaincante de la phase de poules.

Dayot Upamecano (France)

L'équipe de France impressionne moins que l'Allemagne ou l'Espagne, gagne en souffrant et brille moins offensivement que les trois autres demi-finalistes. Mais elle n'a encaissé qu'un seul but en trois matches, sur un exploit personnel du brillant Anglais Phil Foden, et sa défense, construite autour de Dayot Upamecano, tient la route. Annoncé depuis plusieurs années comme la plus grande promesse française à ce poste, le défenseur central du RB Leipzig est rapide, fort dans les duels et prend de plus en plus de responsabilités chez les Bleuets. Un patron.