Fabian Ruiz, une victoire au-delà des Espoirs

C'est vers lui que les regards se sont tournés au coup de sifflet final. Auteur de l'ouverture du score puis à l'origine du but du break de l'Espagne, Fabian Ruiz a éclaboussé la finale de l'Euro Espoirs de son talent, étant logiquement élu meilleur joueur de la compétition dans la foulée. De quoi valider une quinzaine de grande qualité et surfer sur la dynamique d'une demi-finale de haut niveau contre les Bleuets jeudi (4-1).

Dimanche, le joueur du Napoli a commencé son festival dès la septième minute de jeu, en ouvrant parfaitement son pied gauche à une vingtaine de mètres du but adverse après une subtile déviation de Mikel Oyarzabal (1-0, 7e). Sa nouvelle frappe en première intention, un peu plus d'une heure plus tard, a ensuite profité à Dani Olmo, qui ne s'est pas privé pour faire le break (2-0, 69e).

Fabian Ruiz, symbole du beau jeu de la Rojita

Sans compter qu'à un quart d'heure du terme, le joueur de 23 ans est passé tout proche du doublé après un superbe une-deux qu'il avait initié. Car avant d'être un homme de statistiques, Ruiz a une nouvelle fois prouvé toute sa capacité à huiler un collectif et mettre ses partenaires dans les meilleures dispositions. Son ouverture pour Oyarzabal (30e) aurait mérité meilleur sort et sa prestation a, globalement, symbolisé le beau jeu fièrement pratiqué par la Rojita durant deux semaines.

Fornals, Olmo, Fabian RuizGetty Images

Le natif de Los Palacios y Villafranca a en fait profité de cette compétition pour mettre un point d'honneur à la saison la plus remplie de sa jeune carrière, la première sous les couleurs de Naples. Et pour prouver que ses premières sélections avec la Roja, les 7et 10 juin derniers en éliminatoires pour l'Euro, n'étaient pas dues au hasard. Contre la Suède, Ruiz avait d'ailleurs honoré sa première titularisation en A avec une passe décisive.

Le Real intéressé, la Roja bientôt comblée ?

Forcément, une telle progression est surveillée de près. Celui qui s'est imposé en quelques semaines comme un titulaire chez les Partenopei serait même déjà sur les tablettes du Real Madrid, qui pourrait accélérer à son sujet en cas d'échec dans le dossier Paul Pogba, selon AS.

Une chose est sûre, l'ancien d'Elche pourrait à ce rythme-là rapidement devenir un maillon important du collectif de Robert Moreno, qui a récemment pris les commandes de la Roja. Cette dernière n'a en effet pas vu de onze type se dessiner clairement sous Luis Enrique. Ruiz a les atouts pour en profiter.