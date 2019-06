Il aura donc fallu attendre 24 ans pour voir à nouveau une équipe de France Espoir aux Jeux Olympiques. Pour la première fois depuis Atlanta, les Bleuets de Sylvain Ripoll seront de la partie à Tokyo l’été prochain. Enfin, pas tous. En effet, la participation d’une équipe de football à des Jeux Olympiques doit répondre à des règles précises.

Retour en 1996

La dernière fois que les Espoirs se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques, c’est un certain Raymond Domenech qui était à la tête de l’équipe. A l’époque, les Bleuets avaient obtenu leur qualification en battant l’Allemagne un soir de 26 mars 1996 à Metz (4-1). Et s’étaient permis une chenille sur la pelouse. Domenech, très ému, avait même glissé devant les micros : "Je n'ai qu'une chose à dire à mes joueurs : "Je vous aime.""

La compétition s’était finie assez tôt pour les Bleuets. S’ils ont terminé premier de leur groupe (devant l’Espagne et avec l’Arabie Saoudite et l’Australie), le Portugal a mis fin à leur aventure en huitièmes (2-1, après prolongation).

Quels joueurs ?

Le sélectionneur de l’équipe de France pour les Jeux a la possibilité de faire appel à des joueurs qui sont nés après le 1er janvier 1997, et qui devront donc avoir moins de 23 ans au moment de la compétition. La Fédération française devrait avoir pour volonté de récompenser ceux qui ont participé à cette qualification. Paul Bernardoni, Dayot Upamecano, Jonathan Ikoné, Colin Dagba ou Marcus Thuram pour ne citer qu’eux. Houssem Aouar, même s’il a perdu sa place de titulaire, pourrait également être de la partie.

Ce qui est déjà certain c’est que cinq joueurs de l’équipe actuelle des Espoirs ne pourront pas en être, sauf s’ils sont appelés en “jokers” : Moussa Niakhaté, Romain Del Castillo, Olivier Ntcham, Jonathan Bamba et Moussa Dembélé sont tous nés après le 1er janvier 1997.

Et Kylian Mbappé ?

Pour étoffer son équipe, le sélectionneur aura droit à trois “jokers”, c’est-à-dire trois joueurs de plus de 23 ans. Neymar avait notamment pu participer aux Jeux de Rio en 2016, il avait 24 ans.

En apprenant la qualification des Bleuets pour les JO, Kylian Mbappé, qui n’aura même pas 22 ans l’été prochain (il est né en décembre 1998), n’a pas manqué de faire un gros appel du pied sur les réseaux sociaux. L’attaquant du Paris Saint-Germain est tout à fait qualifiable pour la compétition. Il y a quelques jours, alors qu’il était à Tokyo, le champion du monde avait confié : "Les gens d'ici sont très accueillants, très sympas, j'ai vraiment envie de revenir le plus vite possible. Pourquoi pas l'année prochaine pour les Jeux Olympiques ? J'ai toujours dit que c'était un rêve. Après, ça ne dépend pas que de moi."

Seul bémol, l’Euro 2020 se jouera juste avant les Jeux Olympiques (du 12 juin au 12 juillet). Les Jeux débutent le 22 juillet. Mbappé aura donc une petite dizaine de jours pour se reposer et se préparer à nouveau, ce qui implique plusieurs questions. Est-ce que jouer deux compétitions aussi rapprochées ce n’est pas trop risqué sur le plan physique ? Sylvain Ripoll sera-t-il prêt à prendre ce risque ? Son club le laissera-t-il enchaîner deux compétitions le même été ?

Interrogé sur l’intérêt de Mbappé pour 2020, le sélectionneur des Bleuets a répondu au micro de BeIn Sport : "On le remercie de son soutien et de son petit message. Mais j'en profite surtout pour dire qu'on a une forte pensée pour Terrier et Bamba." Les JO attendront encore un an, d'abord, place aux phases finales de l'Euro U21.