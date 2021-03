Sylvain Ripoll, le jeu offensif a été insuffisant. Que vous a-t-il manqué ?

S.R : On a manqué à la fois de changements de rythme et de créativité pour trouver du déséquilibre, des joueurs lancés, pour mettre un peu de verticalité dans notre jeu. On est tombés dans une possession, une maîtrise stérile, qui ne s'est jamais traduit par des occasions ou du danger devant leur but. On est rentré dans le match sur le reculoir, beaucoup trop amorphes, dans une forme d'apathie générale. Contre un adversaire placé, qui travaille, il faut du changement de rythme, de la variété dans les déplacements, de la verticalité quand les portes s'ouvrent. Nous on est resté sur de la préparation, une sorte de ronronnement qui fait qu'on n'a jamais surpris personne.

Quelle est la part de vos insuffisances et celle du match des Danois dans ce résultat ?

S.R: Ils ont de la réussite puisqu'ils marquent sur leur seule opportunité. Mais c'est aussi parce qu'on n'a pas trouvé les ingrédients pour les déséquilibrer. On n'a pas eu cette qualité dans la variété de notre jeu pour leur faire mal sur la largeur ou dans la verticalité. Ca a manqué de tonicité, ça n'était pas pétillant. Quand un adversaire vous attend et fait énormément d'efforts, si on ne trouve pas le changement de rythme, on peut jouer comme ça pendant deux heures. Et on se découvre, on prend un but et c'est ce qui s'est passé ce soir. On n'a pas eu non plus de créativité avec le ballon, on a eu beaucoup de déchet technique. Et ça a fait qu'on a buté sur un mur en permanence. C'est une grosse déception.

L'équipe de France Espoirs s'est inclinée devant le Danemark Crédit: Getty Images

Est-ce que cela confirme que ce groupe C est moins simple qu'il en avait l'air ?

S.R: C'en est une illustration. Il était nécessaire qu'on soit à un très, très bon niveau pour battre ce genre d'adversaire. Ce soir on n'a pas été à un très bon niveau, on a fait un match très moyen, très insuffisant. Quand c'est le cas, ça peut aboutir à ce genre de résultat. Ce soir on a pris une bonne claque. Dès demain il va falloir digérer et passer à autre chose. Ca clarifie les choses, parce qu'il nous faut maintenant deux victoires pour passer ces poules. Et pour avoir deux victoires, il va falloir mettre autre chose.

