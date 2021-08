Le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, Sylvain Ripoll, veut "passer à autre chose" après la "mascarade pré-olympique" et bien lancer les qualifications pour l'Euro 2023 sur une "dynamique" avec une nouvelle génération, à partir de jeudi, au Mans (18h30) contre la Macédoine du Nord.

L'élimination au premier tour des JO avec une équipe composée au dernier moment, sans les habitués de la sélection, face au refus des clubs de lâcher leurs joueurs, n'est "pas un sujet sur lequel je vais revenir avec" les joueurs, "ce qui est passé est passé", a estimé Ripoll. Le coach assure avoir "digéré, oui, il le faut, il faut passer à autre chose. Ça reste malgré tout une grosse frustration".

On a été au bord de déclarer forfait

Le Breton évoque "une mascarade pré-olympique qui a trouvé sa suite logique dans la sanction sportive. Quand, de dérogation en dérogation, on arrive d'une liste de 130 joueurs à n'en emmener que 19, là où toutes les équipes en ont 22, c'est factuel. A trois jours de la liste on n'avait que onze joueurs, on a été au bord de déclarer forfait... Mais ça appartient désormais au passé", conclut-il sur le sujet.

Après ces déboires, et l'élimination des Espoirs à la dernière seconde en quart de finale de l'Euro 2021 contre les Pays-Bas (2-1), Ripoll ne repart "pas d'une page blanche, non", pour affronter la Macédoine du Nord, et les îles Féroé lundi.

"La moitié des joueurs est déjà venue avec les Espoirs", rappelle-t-il, dont Amine Gouiri, Eduardo Camavinga et Benoit Badiashile, ses potentiels leaders, "et 11 sur 21 viennent avec les Espoirs pour la première fois". Il attend "beaucoup de fraîcheur" et "beaucoup d'enthousiasme pour attaquer avec une nouvelle dynamique. Il faut qu'on marque tout de suite notre territoire".

La liste des 21 joueurs convoqués en Espoirs

Gardiens : Stefan Bajic (Saint-Étienne), Guillaume Dietsch (Seraing/BEL), Illan Meslier (Leeds/ENG)

Défenseurs : Loïc Badé (Rennes), Benoit Badiashile (Monaco), Melvin Bard (Nice), Pierre Kalulu (AC Milan/ITA), Andy Pelmard (Bâle/SUI), William Saliba (Marseille), Adrien Truffert (Rennes)

Milieux : Eduardo Camavinga (Rennes), Maxence Caqueret (Lyon), Joris Chotard (Montpellier), Sofiane Diop (Monaco), Enzo Le Fée (Lorient), Khéphren Thuram (Nice)

Attaquants : Mohamed-Ali Cho (Angers), Amine Gouiri (Nice), Arnaud Kalimuendo (Paris SG), Sékou Mara (Bordeaux), Nathanaël Mbuku (Reims)

