En cette fin d'année 2020, les rédactions d'Eurosport ont décidé de se pencher sur l'année de football écoulée. Année plus qu'étrange en raison de la crise du coronavirus. Néanmoins, nous avons souhaité marquer le coup en célébrant et en couronnant joueuses et joueurs qui avaient brillé depuis le mois de janvier. Par conséquent, l'Europe a voté pour les 10 meilleur(e)s de l'année. Voici révélés nos classements.

7) Delphine Cascarino (Lyon, France)

A 23 ans, la Fenotte a déjà un palmarès à faire pâlir bon nombre de personnes. Pure produit de la formation lyonnaise, Delphine Cascarino a encore réalisé une année 2020 bien remplie. Et sa contribution aux nouveaux succès lyonnais a été très importante.

Très active sur le front de l’attaque lyonnaise, Cascarino a été un véritable poison pour les défenses adverses. Si elle n’a pas flambé sur le plan statistique (3 buts toutes compétitions confondues la saison dernière), la Lyonnaise n’en est pas moins restée l’une des figures de cet OL stratosphérique. Véloce, explosive, technique, l’attaquante tricolore a excellé dans une saison tronquée.

Son Final 8 de Ligue des Championnes à San Sebastian en est le symbole. Joueuse la plus rapide du tournoi avec une pointe à 31,45 km/h, Delphine Cascarino a surtout été nommée meilleure joueuse de la finale face à Wolfsburg. Si elle n’a pas marqué, l’internationale française a semé la zizanie dans la défense allemande et a multiplié les situations dangereuses. La fusée Cascarino” a toujours un bon rythme de croisière. Ne manque plus que les buts pour la rendre inarrêtable.

8) Eugénie Le Sommer (Lyon, France)

Sur le papier, 2020 ressemblerait presque à une année classique pour Eugénie Le Sommer. Et pourtant. Au cours des derniers mois, l’attaquante de l’OL a une nouvelle démontré toute l’étendue de son talent avec les Fenottes, mais pas seulement.

Malgré un championnat tronqué, que la FFF a décidé de suspendre, les joueuses de Jean-Luc Vasseur sont tout de même parvenues à décrocher une nouveau titre de championnes et une Coupe de France supplémentaire, le trentième titre de l’histoire du club, rien que ça. Surtout les Fenottes ont remporté leur septième Ligue des Champions, la cinquième consécutive (un record). Et Eugénie Le Sommer n’est pas étrangère à cette nouvelle performance collective des Lyonnaises, puisqu’elle a inscrit le premier but de son équipe en finale face au VfL Wolfsburg.

Eugenie Le Sommer, Megan Rapinoe, Amandine Henry

2020, c’est aussi l’année où Le Sommer a marqué l’histoire de la sélection. En inscrivant un doublé lors de la large victoire face à la Macédoine, l’attaquante est devenue la meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe de France, en supplantant Marinette Pichon. Toujours aussi précieuse dans son jeu dos au but et ses appels, l’ancienne Guingampaise a plus que jamais démontré qu’elle était l’une des figures marquantes du football féminin.

9e - Megan Rapinoe (OL Reign, Etats-Unis)

Une année un peu plus calme pour l’Américaine pour ce qui est du terrain, la pandémie de Covid-19 ayant mis fin à la saison de la NWSL (ndlr, le championnat des USA). La Ballon d’Or 2019 s’est surtout distinguée avec l’équipe nationale où elle a marqué quelques buts importants : le premier contre le Canada, lors d’une victoire 3-0 pour assurer la qualification aux prochains Jeux Olympiques et le second contre le Japon lors de la finale de la SheBelieves Cup, disputée en mars dernier.

Morgan Rapinoe, genou à terre lors de l'hymne américain

Cependant, en dehors du terrain, la joueuse de l’OL Reign a été très occupée. Rapinoe a été très active dans le mouvement Black Lives Matter et était également en première ligne dans le procès intenté par l’équipe nationale pour l’égalité salariale, une procédure judiciaire toujours en cours. Très critique envers Donald Trump, elle a également salué la victoire de Joe Biden, en retweetant l’extrait où elle annonçait ne pas vouloir se rendre à la Maison Blanche en cas de victoire lors du Mondial 2019, en France.

10e - Amandine Henry (Lyon, France)

C’est une drôle d’année qu’est sur le point de conclure Amandine Henry. Cadre d’un OL féminin qui a encore tout gagné en 2020, la capitaine des Fenottes a beaucoup fait parler d’elle hors du pré avec une position très forte face à Corinne Diacre, la sélectionneuse nationale. Depuis quelques semaines, la Lyonnaise a vidé son sac pour évoquer le management en équipe de France. Une prise de parole puissante qui a chamboulé le football féminin français ces derniers jours.

Sa relation délicate avec Diacre mise de côté, Amandine Henry a encore réalisé une saison pleine avec l’OL. Si les joueuses de Jean-Luc Vasseur ont encore réalisé le quadruplé cette saison, la milieu de terrain y est encore pour beaucoup. Baromètre de son équipe, la native de Lille a encore abattu un travail de l’ombre considérable pour soulager ses partenaires.

Distancé par le PSG en championnat en ce début de saison 2020-2021, l’OL aura besoin d’une Amandine Henry encore conquérante pour récupérer son trône. Mais la capitaine des Fenottes connaît la recette.

Qui sont les joueurs et les joueuses de l'année ?

