Cette annonce fait suite à la décision de la fédération de remettre à plat le management des différentes sélections ghanéennes de football. Akonnor, ancien milieu de terrain du Fortuna Cologne et de Wolfsburg en Allemagne, succède à Kwesi Appiah dont le contrat n'avait pas été renouvelé en décembre. L'ancien capitaine des Black Stars, âgé de 45 ans, a déjà occupé des postes d'encadrement au sein de l'Asante Kotoko et de Hearts of Oak, deux géants du championnat du Ghana.

Il aura pour premier rendez-vous international les qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar en mars. Les Black Stars n'avaient pas réussi à se qualifier pour le dernier Mondial, en 2018 en Russie. Ils ont par ailleurs chuté dès les huitièmes de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en juillet. Le Ghana est classé parmi les 50 meilleures équipes nationales masculines de football au monde. Les Black Stars ont fait leurs débuts en Coupe du Monde en 2006. Le dernier de leur quatre titres en Coupe d'Afrique des Nations remonte à 1982.