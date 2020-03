Alors que la Ligue 1 a été suspendue vendredi par le conseil d'administration de la LFP, les clubs doivent se réorganiser. Pour le PSG, les activités seront suspendues jusqu'à dimanche soir inclus. "Tous les entrainements sont annulés", a expliqué le club de la capitale dans un communiqué publié sur son site officiel vendredi. Selon l'évolution de la situation sanitaire en France, le Paris Saint-Germain pourrait alors prendre de nouvelles dispositions d'ici ce week-end.

"Les athlètes sont invités à rester à leur domicile pendant cette période. Le service médical du club et ses experts extérieurs sont mobilisés pour suivre l’évolution de la situation et recommander dès dimanche soir les mesures prises pour les jours suivants. Le club reste à l’écoute des décisions que doit annoncer l’UEFA le 17 mars prochain sur la tenue de ses compétitions. Concernant la préformation, la formation et les U19 féminines, le club applique la décision prise par la FFF de suspendre toutes les activités sportives", assure le PSG qui a tourné un clip de prévention contre le coronavirus avec Marquinhos, Marco Verratti et Kylian Mbappé.

Pour sa part, le FC Barcelone a également suspendu ses activités. Mais sans fixer de date limite. "Vendredi matin, l'effectif blaugrana a eu une réunion avec le président Josep Maria Bartomeu, le Dr. Jaume Padrós, président du collège des médecins de Barcelone et responsable de la santé du Barça et le Dr. Antoni Trilla, responsable de la médecine préventive de l'hôpital Clínic, annonce le club catalan. Les joueurs réaliseront un travail spécifique et personnalisé au cours des prochains jours, supervisés par les préparateurs physiques du club." Alors qu'il devait jouer initialement son huitième de finale retour de C1 contre Naples mercredi prochain, le Barça ne sait pas encore quand il retrouvera les terrains.