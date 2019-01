Eduardo Villegas nouveau sélectionneur de la Bolivie

Eduardo Villegas est le nouveau sélectionneur de la Bolivie. Le technicien bolivien remplace le Vénézuélien César Farias, qui assurait un interim depuis mai 2018 et qui paie ses mauvais résultats (1 seule victoire face à Myanmar en 2018) et des soucis extra-sportifs (agression d'un supporter du club de foot de Bolivar). Villegas, 54 ans, est l'un des entraîneurs les plus titrés de Bolivie avec six championnats nationaux remportés.