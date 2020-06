Carlos Bilardo et Diego Maradona lors de la Coupe du monde 1986

Ancien sélectionneur de l'Albiceleste, Carlos Bilardo a été testé positif au Covid-19 selon les échos de la presse argentine. A 82 ans, il vit dans une maison de retraite à Buenos Aires.

Carlos Bilardo, sélectionneur de l'Argentine lors de son sacre en Coupe du monde en 1986 au Mexique, a été testé positif au nouveau coronavirus tout en étant asymptomatique, a rapporté vendredi la presse de Buenos Aires.

Bilardo, 82 ans, qui souffre d'une maladie neurodégénérative, vit dans une maison de retraite située dans le quartier Almagro, à Buenos Aires, où dix autres personnes ont été testées positives au Covid-19. Estudiantes La Plata, club où Bilardo a joué et entraîné, lui a manifesté son soutien dans un tweet: "Ce match, nous le jouons avec toi Carlos !"

Ligue 1 Gouiri s'envole vers Nice IL Y A UNE HEURE

Bilardo souffre du syndrome d'Adams et Hakim pour lequel il avait été admis en soins intensifs en juillet 2019. L'ancien entraîneur s'était remis et avait ensuite été transferé dans un service de gériatrie.

Bilardo a dirigé la sélection argentine de 1982 à 1990, la guidant vers le titre mondial en 1986 et vers une autre finale, avec Diego Maradona pour stratège, en 1990 en Italie. L'Albiceleste s'était inclinée face à l'Allemagne de l'Ouest (1-0).

L'Argentine a enregistré 1.184 décès dus au coronavirus et 55.330 personnes ont été infectées par la maladie. Compte tenu de la forte augmentation des cas ces derniers jours, le gouvernement a annoncé vendredi un renforcement des mesures du confinement mis en place le 20 mars. À Buenos Aires et dans sa banlieue, le retour à un strict isolement social est prévu entre le 1er et le 17 juillet.

Play Icon

Football Liverpool - Aldridge : "Klopp coche toutes les cases" IL Y A 2 HEURES

Play Icon