Le parquet de Francfort l'a annoncé mercredi. La justice a perquisitionné les locaux de la Fédération allemande (DFB) ainsi que les domiciles de plusieurs "actuels et anciens responsables", dans les régions de Hesse, Bavière, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Basse-Saxe et Rhénanie-Palatinat, dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale. Six personnes, dont les noms n'ont pas été rendus publics, sont visées par l'enquête.