Caen peut-il le faire ?

Peu de matches ont encore de l’intérêt pour cette 38e et ultime journée de Ligue 1. Mais Caen joue sa survie dans l’élite à l’occasion de la réception de Bordeaux. La donne est simple : une victoire du SMC conjuguée à une défaite d’Amiens devant Guingamp dans le même temps permettrait à Malherbe de quitter la 18e place peu enviable de barragiste et de se sauver. Mais une défaite alors que Dijon gagne dans le même temps devant Toulouse ferait plonger Caen à la 19e place et en Ligue 2… Les joueurs du duo Mercadal/Courbis peuvent se rassurer en se disant qu’ils reçoivent la pire équipe du moment. Bordeaux, c’est tout simplement six défaites sur les six dernières journées, pour trois buts marqués et onze encaissés.

Cette fin de saison est un cauchemar pour les Girondins, alors que Caen avait relevé la tête avant de craquer à Lyon la semaine passée (4-0) avec trois victoires sur les quatre derniers matches. Le pire étant que tout n’est pas à jeter dans la prestation des Caennais à Lyon : leur première mi-temps a été de bonne facture (0-0 à la pause), mais ils ont explosé au retour des vestiaires. Une prestation de ce genre pourrait suffire contre des Girondins en roue libre et complètement démobilisés depuis plusieurs semaines. Caen n’aura de toute façon pas le choix : il faudra marquer vite pour mettre la pression à distance à Amiens, tout en maintenant Dijon dans la zone rouge. Pour nous, Caen sera devant au tableau d’affichage à la pause et à la fin du match. Reste à voir si cela suffira pour rester en Ligue 1. Mais le SMC est habitué à ces sprints sous tension : il y a deux ans, il s’était sauvé lors de l’ultime journée en accrochant le PSG au Parc des Princes (2-2). Un exemple à suivre ce vendredi…

Notre prono : Caen gagne à la mi-temps et à la fin du match contre Bordeaux @1,84

Montpellier prêt à gâcher les adieux de Garcia ?

C’est la grosse cote de ces paris du week-end. Rudi Garcia va faire ses adieux à l’OM et au Vélodrome ce vendredi. Le départ de l’entraîneur phocéen a été annoncé cette semaine. Après deux saisons et demi mitigées, le technicien va quitter Marseille par la petite porte, pour la plus grande joie du Vélodrome, qui a obtenu gain de cause après avoir réclamé son départ ces derniers mois. Assuré de ne pas disputer de coupe d’Europe la saison prochaine, l’OM va tenter de bien finir sa saison devant ses supporters. Mais la large victoire à Toulouse de la semaine passée (2-5) ne doit pas faire oublier les difficultés marseillaises de cette fin de saison. L’OM reste notamment sur deux défaites de suite à domicile, contre Nantes (1-2) et Lyon (0-3), et aura fort à faire devant Montpellier.

Les joueurs de Michel Der Zakarian ont cru jusqu’au bout pouvoir accrocher l’Europe et terminent cette saison en boulet de canon. Ils n’ont plus perdu depuis sept matches (cinq victoires, deux nuls) et restent sur deux victoires à l’extérieur à Strasbourg (1-3) et Saint-Etienne (0-1). Le MHSC débarque avec un effectif quasiment au complet quand l’OM, balayé à l’aller dans l’Hérault (3-0) devra faire avec plusieurs absences (Sarr, Kamara, Amavi, voire Balotelli). Autant d’éléments qui nous laissent penser qu’un gros coup de Montpellier au Vélodrome est bien possible.

Notre prono : Montpellier bat l’OM @4,10

Un nouveau titre pour le Barça ?

Ce n’est peut-être pas la saison dont les fans du Barça rêvaient. D’accord, leur équipe a été sortie en demi-finales de la Ligue des champions après un scénario incroyable et une « remontada » de Liverpool (0-3, 4-0). Mais les coéquipiers de Lionel Messi ont l’occasion de leur redonner un peu le sourire en réussissant un joli triplé : après avoir remporté la Supercoupe d’Espagne et la Liga, ils peuvent ajouter la Coupe du Roi à leur palmarès pour bien terminer la saison. Quadruple tenant du titre, le Barça a notamment éliminé le Real Madrid en demi-finales et affronte Valence ce samedi.

Le club ché cherchera lui-aussi à conclure une saison réussie : s’il a échoué en demi-finales de la Ligue Europa devant Arsenal, il a décroché la quatrième place en Liga, ce qui lui offre un ticket pour la prochaine Ligue des champions. Battus seulement à deux reprises sur leurs dix derniers matchs, les Blaugrana partent logiquement favoris. Ils disposent d’un effectif au complet pour cette rencontre et non plus perdu depuis avril 2016 face à Valence, soit huit matches. Les deux dernières confrontations entre les deux équipes se sont terminées sur des nuls, mais cette fois, il faudra un vainqueur. Et difficile d’imaginer un faux pas du Barça ici.

Notre prono : le FC Barcelone bat Valence @1,52

Pour parier, n’hésitez pas à vous créer un compte sur Winamax . C’est simple et rapide ! Si vous perdez votre premier pari, notre partenaire Winamax le rembourse en cash (pour les nouveaux clients et jusqu’à 100 euros). Libre à vous de rejouer plus tard, ou de récupérer ce remboursement sans condition sur votre compte bancaire.