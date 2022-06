Il n’y a pas qu’en équipe de France que les joueurs et la fédération s’opposent sur des histoires de primes ou d'éthique. Tandis que Kylian Mbappé est actuellement en plein bras de fer avec la Fédération Française de Football concernant la convention sur les droits à l’image signée entre les deux parties, au Canada, c’est carrément l’ensemble des joueurs de "Canuks" qui ont décidé de faire grève.

Insatisfaits des conditions salariales proposées par leur fédération dans une nouvelle convention collective, ils ont refusé de jouer, provoquant l’annulation du match amical face au Panama, prévu dans la nuit de dimanche à lundi. Alors qu’ils sont parvenus à qualifier leur pays pour la Coupe du monde au Qatar, 36 ans après la dernière apparition du Canada dans la compétition, les coéquipiers du Lillois Jonathan David, réclamaient notamment de récupérer 40% des gains de la fédération lors du Mondial de cette fin d’année, comme le rapporte le Guardian.

Canada Soccer a attendu le 2 juin au soir pour présenter une offre archaïque. (...) Il est temps que nous prenions position pour l'avenir du football au Canada

Demandant également plus de précision sur l’accord signé en 2019 par la fédération canadienne de football avec Canada Soccer Business, qui lui garantit 3 millions de dollars de revenus par an sur la prochaine décennie, les joueurs, qui n’auraient pas été entendus par leurs dirigeants, ont donc décidé de sécher l’entraînement vendredi puis samedi, avant d’annuler la rencontre prévue en fin de semaine face au Panama.

"Canada Soccer a attendu le 2 juin au soir pour présenter une offre archaïque et le secrétaire général et le président de la fédération ne se sont rendus disponibles pour la première fois pour entrer en contact avec les joueurs que le 4 juin à 16 heures", ont expliqué les joueurs. "Pour ces raisons, nous avons décidé à contrecoeur de ne pas jouer le match d'aujourd'hui contre le Panama. Il est temps que nous prenions position pour l'avenir du football au Canada", ont-ils affirmé, réclamant aussi des "conditions équitables avec l'équipe nationale féminine" en ce qui concerne les revenus liés aux matches et le développement d'une ligue nationale féminine.

Une fois que l'annulation du match a été entérinée, le président de la fédération canadienne, Nick Bontis, s'est exprimé en conférence de presse. Après s'être excusé "auprès de tous les fans de football au Canada" et avoir fait part de "[s]a déception vis-à-vis de l'équipe masculine", il s'est défendu sur ce dossier : "La fédération a travaillé avec les joueurs afin de trouver une solution pour aller de l'avant, de façon équitable et juste pour tous. Nous souhaitons avoir une discussion avec les joueurs quant aux réalités fiscales avec laquelle la fédération doit composer", a-t-il notamment déclaré.

Cette annulation constitue une nouvelle déconvenue pour l’équipe d’Alphonso Davies, la star du Bayern, qui avait déjà vu son match programmé face à l’Iran annulé en raison d’une levée de boucliers contre la programmation de la rencontre, menée par le Premier ministre Justin Trudeau. De quoi faire perdre à tout le monde quelques centaines de milliers d’euros en billetterie, et mettre à mal l’élan positif qui guidait la discipline, chez les hommes notamment- les Canadiennes, championne olympique l’an passé à Tokyo, faisant déjà partie du gratin mondial- ces dernières années.

