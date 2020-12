Décidément, les Toffees continuer de jouer les trouble-fêtes. Grâce à un succès acquis à la 80e minute sur la pelouse de Sheffield, les hommes de Carlo Ancelotti ont pris trois points importants dans la course à l’Europe. Dans un championnat où les neuf premiers se tiennent en six points, Everton réalise sans doute l’opération de la soirée et s’installe sur la deuxième marche du podium. Liverpool, seul leader de Premier League, a deux points d’avance avant d'affronter West Brom dimanche.