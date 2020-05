Alors que la France regorge de talents à tous les postes, celui de latéral, surtout à droite, offre très peu de profils de très haut niveau. Comment expliquer une telle pénurie, qui dure depuis des années désormais ? La formation est une des clés pour la comprendre.

C'est un bien curieux paradoxe qui en dit long sur le problème. Les deux meilleurs défenseurs latéraux de France sont… des défenseurs centraux. Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, champions du monde et titulaires indiscutables sur les ailes de l'équipe de France, ont démarré dans l'axe et y évoluent encore au Bayern (surtout pour Hernandez). Voilà deux cas symptomatiques de ce qu'il se passe en France depuis des années désormais. Alors que son vivier est l'un des plus importants du monde, que le pays aux deux étoiles forme des joueurs de talent à la pelle, que sa sélection regorge de solutions à tous les postes, celui de latéral offre peu de garanties.

Et ça ne date évidemment pas d'aujourd'hui. En mars 2016, Didier Deschamps le regrettait déjà : "C’est un poste moins fourni que certains autres. Debuchy est blessé, Jallet est déjà venu souvent. Je ne me vois pas me projeter sur d’autres joueurs." Trois ans plus tard, même constat du sélectionneur : "Il y a pas mal de soucis sur ce poste. Il est peu considéré dans la formation." Aujourd'hui, qui peut prétendre concurrencer Benjamin Pavard et Léo Dubois, voire Djibril Sidibé, chez les Bleus ? Nordi Mukiele, Ruben Aguilar ou Colin Dagba : les trois hommes n'ont apporté aucune garantie au niveau international. A gauche, le réservoir est un peu plus profond (Ferland Mendy, Benjamin Mendy, Lucas Digne, Layvin Kurzawa) mais manque, là-encore, de références solides et régulières. La France n'est pas un cas isolé mais l'Angleterre, par exemple, s'en sort nettement mieux avec Alexander-Arnold, Trippier, Wan-Bissaka, Walker ou encore Walker-Peters pour le seul côté droit…

La L1 en recherches perpétuelles et l'exemple PSG

Le problème ne touche pas que le plus haut niveau et les Bleus. La Ligue 1 est en recherche perpétuelle de latéraux de talent et il est bien difficile, à l'issue de cet exercice, d'identifier des défenseurs latéraux de référence. Le PSG et son budget illimité se confrontent au problème mercato après mercato. Le club de la capitale n'est pas encore parvenu, à l'exception de Maxwell et d'un Daniel Alves inconstant, à mettre la main sur un spécialiste du poste qui ferait autorité pour de bon. Christophe Jallet, Grégory van der Wiel, Serge Aurier, Thomas Meunier, Thilo Kehrer, Yuri Berchiche, Layvin Kurzawa, Juan Bernat : Paris a beaucoup tenté mais les ailes de sa défense restent le point faible de l'effectif.

"Aujourd'hui, tout le monde en cherche. Moi-même, je suis en demande", nous renseigne Gérard Bonneau, ancien recruteur emblématique des jeunes à Lyon et désormais directeur sportif du Servette de Genève. "Les clubs se battent pour trouver un bon latéral." Parce que la denrée est extrêmement rare. Le problème est profond et les raisons multiples. "Aujourd'hui, les latéraux sont soit des centraux barrés par la taille soit des anciens offensifs de côté dans le foot à 8 qu'on a fait redescendre", nous renseigne Landry Chauvin, ancien directeur du centre de formation du Stade Rennais.

On forme des centraux, pas des latéraux

C'est le cas de Brandon Soppy, grand espoir au poste d'arrière droit et titulaire lors de la Coupe du monde U17 à l'automne dernier. Le Rennais a démarré sa formation comme défenseur central à Clairefontaine. Sa taille un peu juste pour occuper l'axe (1,81m) l'a poussé à s'exiler sur un côté. "On a exploré un autre poste pour qu'il puisse faire carrière", nous renseigne Chauvin. "Chez les jeunes, on commence le foot à cinq ou sept et on sacrifie les latéraux. On forme des défenseurs centraux mais pas des défenseurs latéraux, c'est un vrai problème", constate de son côté Bonneau.

Un obstacle franchement enquiquinant quand on constate que le poste de latéral a considérablement évolué. Désormais beaucoup plus exigeant, il nécessite d'avoir une palette ultra complète de défenseur, de contre-attaquant avec des qualités de débordement et de centre. "C'est le poste le plus exigeant désormais", continue Bonneau. Alors, comment résoudre la pénurie ? "Il faut arrêter de parler de défenseur latéral, il faut simplement former des joueurs de couloir car ils ont des caractéristiques propres, préconise l'ancienne tête pensante du recrutement des jeunes de l'OL. Et en fonction des qualités du joueur, on le positionne devant ou derrière. Mais la frontière est mince, surtout dans des systèmes en 3-5-2. Ainsi, le poste sera moins dévalorisé."

Le latéral rapporte gros

"C'est un problème structurel, nous renseigne François Blaquart, Directeur Technique National en 2010 et 2017. Globalement, le système compétitif trop précoce nuit à ce poste. Parce que chez les jeunes, on oublie la périphérie et on place les meilleurs dans l'axe. Plus vous allez exacerber la compétition chez les jeunes, plus l'éducateur va placer les meilleurs dans l'axe. C'est ce qu'il faut revoir."

Les clubs ont tout intérêt à se pencher sur la question et former des latéraux de métier et de talent. La rareté fait très souvent monter l'addition. Le Bayern n'a pas hésité à exploser son record de transfert pour Lucas Hernandez (80 millions d'euros) et Lyon a encaissé, l'été dernier, 48 millions d'euros pour un joueur à l'expérience internationale très limitée (Ferland Mendy). De quoi faire du latéral un élément désormais central de la formation française.

