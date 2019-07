Lille accroché, Monaco se reprend : ce qu'il faut retenir des amicaux de samedi

Lille aligne ses recrues mais reste muet

24 heures à peine après sa victoire contre Braga (2-0), Lille a été tenu en échec par le Maritimo Funchal ce samedi (0-0). Sous une chaleur accablante, Christophe Galtier a pu voir plusieurs de ses recrues à l'œuvre puisque Timothy Weah, Benjamin André, Show et Virgiliu Postolachi étaient titulaires au coup d'envoi. Même s'il ne devrait pas tarder à quitter le club nordiste, Adama Soumaoro a lui aussi pris part à cette rencontre.

Monaco s'offre Valence

Le stage en Suisse s'est terminé sur une bonne note pour l'AS Monaco. Après avoir perdu contre Lausanne (1-2) et Everton (0-1), les Monégasques ont pris le meilleur sur une équipe de Valence qui disputait là son premier match amical de l'été (1-0). Le jeune Sud-Africain Lyle Foster (18 ans), arrivé lors du dernier mercato hivernal, a inscrit l'unique but de la partie. Titularisé par Leonardo Jardim, Benjamin Lecomte a pu étrenner le maillot du club de la Principauté pour la première fois.

Fulgini voit double, le SCO réalise la passe de trois

Angers poursuit sereinement sa montée en régime. Déjà victorieux face aux Herbiers (3-1) puis contre Orléans (1-0), les joueurs de Stéphane Moulin ont enchaîné avec un nouveau succès, cette fois face au Havre (3-2). Auteur d'un doublé en à peine plus d'un quart d'heure de jeu, Angelo Fulgini a mis son équipe sur de bons rails, même si les Normands ont réduit l'écart en fin de rencontre. Le SCO s'apprête à partir pour les Pays-Bas, où il va se frotter au Feyenoord Rotterdam et au Borussia Mönchengladbach.

Le derby pour Brest, Oudin a encore la tête à Reims

Promu en Ligue 1 après six saisons passées au purgatoire, Brest profite de l'été pour défier ses voisins. Vainqueurs de Lorient mercredi (2-1), les Finistériens sont venus à bout de Guingamp (2-1) grâce à des buts de l'inévitable Gaëtan Charbonnier et du jeune Derick Osei Yaw. Du côté de Reims, l'avenir de Rémi Oudin - courtisé par plusieurs clubs de l'élite - reste encore incertain. Ces zones d'ombre n'ont toutefois pas empêché l'attaquant champenois d'égaliser contre La Gantoise (1-1).