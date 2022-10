On prend les mêmes et on recommence. Le trophée du Golden Boy, décerné vendredi par le quotidien italien Tuttosport pour récompenser le meilleur jeune de la saison, est revenu à Gavi, également vainqueur lundi du Trophée Kopa lors de la cérémonie du Ballon d'Or. La pépite du Barça a d'ailleurs le même dauphin puisqu'il a devancé l'ancien rennais Eduardo Camavinga, le milieu de terrain français du Real Madrid, déjà deuxième du trophée Kopa lundi.