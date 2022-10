Trophée Kopa : Gavi

Le FC Barcelone a fait main basse sur le trophée Kopa du meilleur jeune. Un an après Pedri, c'est son jeune coéquipier de 18 ans, Gavi qui a soulevé le trophée ce lundi au théâtre du Châtelet. La merveille du Barça a connu ces derniers mois une trajectoire météorique, jusqu'à intégrer l'équipe d'Espagne (12 sélections, 1 but). Il a notamment disputé la finale à quatre de la Ligue des nations en Italie, où l'Espagne a chuté en finale contre la France (2-1).

A 18 ans, le natif de Los Palacios y Villafranca, en Andalousie, s'est imposé dès la saison dernière comme un titulaire indéboulonnable du milieu de terrain catalan. Avec Pedri, il incarne le présent et l'avenir du Barça et de la sélection espagnole. Le Barça ne s'y est pas trompé, prolongeant le mois dernier son contrat jusqu'en 2026, avec une clause libératoire astronomique fixée à 1 milliard d'euros. Qautrième lauréat du trophée après Pedri (2021), le Néerlandais Matthijs de Ligt (2019) et Kylian Mbappé (2018), Gavi a devancé le Français Eduardo Camavinga. Le milieu du Real Madrid a explosé aux yeux du monde notamment en Ligue des champions où ses entrées en jeu ont souvent fait des différences. Jamal Musiala complète le podium.

Gavi lors d'Inter Milan - Barcelone Crédit: Getty Images

Le classement du trophée Kopa :

1. Gavi

2. Eduardo Camavinga

3. Jamal Musiala

4. Jude Bellingham

5. Nuno Mendes

6. Josko Gvardiol

6. Ryan Gravenberch

8. Bukayo Saka

9. Karim Ayedemi

10. Florian Wirtz

Prix Socrates du footballeur engagé : Sadio Mané

Le Sénégalais Sadio Mané a reçu lundi le Prix Socrates décerné pour la première fois lors de la cérémonie du Ballon d'Or, et destiné à mettre en lumière les footballeuses et footballeurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs. L'attaquant du Bayern Munich a été récompensé pour son investissement dans le développement de son village natal de Bambali, dans le sud du Sénégal, où il a notamment encouragé l'égal accès des garçons et des filles à la pratique du football. Le joueur de 30 ans y a également financé un hôpital et a promis, à l'issue d'un match de gala en juin 2022, de doter d'une pelouse synthétique le terrain de football de ce village de Casamance.

