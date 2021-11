Ces derniers mois, il a vécu son lot de bouleversements. La Ligue des champions gagnée avec Chelsea malgré un temps de jeu en berne, sa mise sur le banc de l'équipe de France après le retour de Karim Benzema en équipe de France, une prise de bec avec Kylian Mbappé qui a beaucoup fait parler, son transfert du côté de l'AC Milan, et enfin sa non sélection chez les Bleus depuis un Euro décevant autant sur le plan individuel que collectif. Olivier Giroud avait donc des choses à dire et il ne s'en est pas privé dans un entretien accordé à L'Equipe.

Ad

L'attaquant de 35 ans est notamment revenu en profondeur sur un événement qu'il a subi en tant que numéro 9 titulaire en équipe de France ces dernières années : le rappel de Karim Benzema après six ans d'absence dans le groupe. Il a ainsi confirmé qu'il n'y était pas préparé. "Didier Deschamps le seul décisionnaire. Mais j'aurais apprécié être averti, qu'il prévienne certains cadres. J'ai d'ailleurs eu l'opportunité d'en discuter avec lui en sélection", a-t-il ainsi indiqué.

Football Slalom à la Neymar et réalisation à la Scorsese : Le Top 3 des buts amateurs de la semaine IL Y A UNE HEURE

"Avec Giroud, Deschamps n'est pas rancunier mais il n'est pas d'une franchise absolue"

Karim a bouleversé notre façon de jouer malgré lui

Avant de répéter que l'équipe, selon lui, avait aussi été déstabilisée dans ses repères tactiques pendant l'Euro par cette réintégration. "Malgré lui, Karim a bouleversé rapidement notre façon de jouer qui était bien établie avec certains profils offensifs depuis cinq ans." Pour Giroud, l'intégration de Benzema nécessitait un temps d'adaptation, et la victoire des Bleus en Ligue des Nations en a été la preuve. Pas question donc de faire de son concurrent au poste de numéro 9 un bouc émissaire, loin s'en faut, d'autant qu'il assure que le courant est passé entre eux pour leurs retrouvailles.

Il n'empêche, Giroud a bien fini par payer les pots cassés. Peut-être autant à cause du retour de Benzema que de ses bisbilles avec Kylian Mbappé en préparation de l'Euro. Comment a-t-il donc vécu le retour de flamme de la Ligue des Nations lors de laquelle Benzema et Mbappé ont brillé ? "Un sentiment bizarre même si j'étais heureux pour les gars devant ma télé. C'est dur de ne pas vivre ça avec ce groupe que je connais depuis longtemps et avec qui j'ai partagé tellement de belles choses. Comme toute personne sensible, j'avais un pincement au cœur", a-t-il avoué.

Deschamps explique la non-sélection de Giroud : "C'est simplement un choix sportif"

Encore un avenir en Bleu ? "Je me suis toujours battu, alors je ne vais pas dire que je n'y crois plus"

Avec 46 buts sous le maillot bleu, Olivier Giroud aura, quoi qu'il arrive, marqué l'histoire de l'équipe de France. Mais aura-t-il une chance de battre le record de Thierry Henry (51 réalisations) ? Le tournant de l'été et les choix de Didier Deschamps semblent le condamner à l'heure actuelle. "Je ne sais pas si je serai la personne qui dira, un jour, j'arrête l'équipe de France. À partir du moment où je suis sélectionnable, le coach sait que je suis là s'il a besoin de moi. Mais ma priorité actuelle est d'être focus sur l'AC Milan. Le reste est désormais du bonus. Je me suis toujours battu, encore plus dos au mur. Alors, je ne vais pas dire que je n'y crois plus...", a-t-il encore estimé, fidèle à son image de battant.

Ce caractère de guerrier est le même qui l'a poussé à relever le défi de la concurrence avec Zlatan Ibrahimovic dont il assure "n'avoir pas peur" pour le poste d'avant-centre de l'AC Milan. A 35 ans, Olivier Giroud sait que la fin de carrière se rapproche. Mais jusqu'au bout, il donnera tout. Histoire de ne pas avoir de regrets. Qui aurait pu croire que Benzema serait rappelé par Didier Deschamps après une si longue absence. Alors pourquoi pas lui, après tout ?

Ligue 1 Culture de l’excuse, silence d’Aulas et pacte : tout ce qui a changé à l'OL avec Bosz IL Y A UNE HEURE