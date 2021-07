Dix ans d'attente. Pour la première fois depuis 2011, la Guadeloupe va de nouveau disputer la Gold Cup, compétition disputée par les meilleures équipes d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes. Emmenée par l'ancien défenseur international français Jocelyn Angloma, la sélection a fini par sortir le Guatemala au second tour préliminaire, au bout d'une séance de tirs au but à suspense (10-9).

Avant cela, les Guadeloupéens avaient ouvert le score très tôt (1-0, 6e) mais ils n'avaient tenu cet avantage qu'une dizaine de minutes (1-1, 17e) après une erreur de Yohann Thuram-Ulien, cousin de Lilian Thuram et portier d'Amiens. En Gold Cup, les "Gwada Boys" affronteront le Costa Rica, la Jamaïque et le Suriname pour tenter d'arracher une place en quarts de finale. La Martinique sera également de la partie, au contraire de la Guyane.

