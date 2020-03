"Grand président", "homme d'honneur", "monument" : le monde du foot pleure Pape Diouf

Les rivalités OM-OL et OM-PSG passent en arrière plan ce mardi soir. Pape Diouf, ancien président marseillais (2005-2009), est mort à l'âge de 68 ans après avoir été diagnostiqué positif au coronavirus. Quelques minutes après l'annonce de sa disparition, tout le foot français a tenu à rendre un vibrant hommage à l'ancien agent de joueurs. A commencer par Jean-Michel Aulas. "Pape a été un grand président, très performant, respectable et respecté, j’avais un profond respect pour lui. Je m’associe à la peine de toute sa famille et de tous ses amis", a déclaré le président de l'OL sur Twitter.

Grégory Coupet, qui a lui aussi affronté plusieurs fois l'Olympique de Marseille lorsqu'il gardait le but de l'OL, a tenu à remercier celui qui a été son agent. "Tu as été un guide, un vrai conseiller pour moi et surtout un homme d’honneur." "Nous avons une pensée émue pour Pape Diouf, ses proches et tous ceux qui l'ont connu. Il restera à tout jamais parmi les grands présidents de Ligue 1", ont tweeté pour leur part les Girondins de Bordeaux. "Le football français et africain perd une grande figure", a noté le PSG sur les réseaux sociaux.

Si Kylian Mbappé a rappelé que Pape Diouf était "un monument de notre football", Florian Thauvin assure qu'il "laissera un souvenir unique à Marseille". Pour sa part, l'ex-Marseillais Benjamin Mendy a rendu hommage à celui qu'il qualifie de "grand président" et "d'immense homme". "Il aura toujours dignement représenté l'OM et ses valeurs. C'est une grande perte pour le foot français et le continent africain. Reposez en paix", a indiqué l'arrière gauche de Manchester City. "Tu as été mon président et c’est avec le cœur gros que je dois te dire au revoir, tu es parti trop tôt, jamais je ne t’oublierai" a tweeté Samir Nasri.

Dans un entretien accordé à RMC Sport, Mathieu Valbuena a fait part de sa peine à l'annonce du décès de l'ex-président de l'OM. "Je suis abasourdi. C'était un grand homme, avec un grand cœur. C'est lui qui m'a donné ma chance. Un amoureux inconditionnel de Marseille. Il va vraiment manquer au football", a déclaré l'actuel milieu offensif de l'Olympiakos. Si l'ex-attaquant olympien Djibril Cissé a aligné neuf émoticônes versant des larmes sur Twitter avec un message très personnel, Rio Mavuba souligne que Pape Diouf était "une référence en tant que dirigeant, en plus d’avoir été un brillant agent et journaliste".

Mamadou Niang, l'attaquant phare de l'Olympique de Marseille lors du passage de Pape Diouf dans la cité phocéenne, a estimé qu'il était "le meilleur d’entre nous et un modèle". "Sache que tu resteras à jamais dans mon cœur Pape. Je t’aime", a tweeté l'ex-international sénégalais. Capitaine de l'OM durant l'époque Pape Diouf, Habib Beye lui a aussi rendu un très bel hommage. "Il m'appelait "fils", je l'appelais "père", il a été mon agent, mon président, mais avant tout un homme exceptionnel pour moi. Mon hommage pour toi Pape ne tiendrait pas dans un tweet. Merci", a-t-il déclaré.

L'annonce de son décès a également secoué le football mondial. Mardi soir, peu avant minuit, Gary Lineker, la légende du foot anglais aujourd'hui chroniqueur dans les médias britanniques, a aussi tweeté en l'hommage de Pape Diouf. "Terriblement triste", a-t-il écrit.