Au PSG depuis l'été 2012, Marco Verrratti se sent visiblement toujours aussi bien dans la capitale. Sous contrat jusqu'en 2024, l'international italien est bien parti pour y rester. "Le revoir en Serie A ? C'est très difficile, le propriétaire du PSG l'aime beaucoup , assure son agent Mino Raiola ce mardi à Tutttosport . C'est leur protégé, ils en sont amoureux. Après si Verratti décide de partir, il partira. Mais ce n'est pas le cas, il est heureux à Paris. " Pour le Petit Hibou, l'avenir est tout tracé. Et il s'inscrit encore à Paris.

Il est probablement l'un des attaquants qui va marquer la prochaine décennie. Lui, c'est bien évidemment Erling Haaland. Celui qui explose toutes les statistiques. Et celui que tout le monde s'arrache sur le mercato. " Je n'ai jamais vu un joueur aussi mature pour son âge, sauf peut-être Ronaldo ou Zlatan Ibrahimovic , explique Mino Raiola, qui gère les intérêts de l'attaquant norvégien. Il est comme une peinture, comme "Le Cri" de Munch. Il fait peur aux défenseurs. Il m'avait appelé après être sorti à la 85e minute et après avoir marqué quatre buts. ll était énervé ."

Et concernant l'avenir d'Haaland, Mino Raiola a confirmé l'intérêt du Real Madrid. "Ce n'est pas une nouveauté, assure-t-il. Je n'ai pas envie de parler de la clause du joueur. Mais il est heureux au BvB. Il veut gagner la Ligue des champions. S'il veut quitter un jour le club, il me le dira et on le communiquera au club. Ce sera pour l'ambition et non pour l'argent."