Coup de pression pour prolonger un contrat XXL ou réel désir de voir autre chose ? Après les déclarations de Mino Raiola ayant mis le feu au poudre, le doute était permis. Il semble s’envoler : , Paul Pogba ne veut plus entendre parler de Manchester United et souhaite encore rejoindre le Real Madrid.

Un rêve de longue date pour le Français qui a donc demandé à son agent de prendre en main les premières discussions avec la Casa Blanca. A son entourage, Pogba assure qu’il n’a plus de temps à perdre, notamment à Manchester United, et qu’il doit changer d’air pour regagner un titre national mais aussi et surtout sa première Ligue des champions. Pour rappel, son contrat s'étend jusqu'en juin 2022.