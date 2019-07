Le jeu : Manchester United ne sera pas facile à battre mais…

Pour leur quatrième match de préparation, les Red Devils se sont imposés (1-2) face à des Spurs qui disputaient seulement leur deuxième rencontre de pré-saison, et ont enregistré une deuxième victoire dans cette International Champions Cup 2019 après celle contre l'Inter (1-0) samedi dernier. Avec pas moins de 14 changements à la mi-temps des deux côtés, c'est en première période que l'on a vraiment pu voir ce que voulaient nous montrer les deux équipes. En avance dans leur préparation, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer se sont montrés très solides avec un bloc très resserré contre lequel les joueurs de Tottenham ont buté. Une vérité qui s'est vérifiée après la pause malgré l'égalisation de Lucas (65e).

Face à cette très jeune équipe de Tottenham (10 joueurs de 22 ans ou moins ont participé à la rencontre) qui a montré des choses intéressantes en voulant jouer au ballon, Manchester United a réussi à se montrer dangereux en contre et sur quelques attaques placées. C'est sur deux d'entre elles que Martial a ouvert le score après une ouverture d'Andreas Pereira (21e) et que le jeune Angel Gomes a donné la victoire à son équipe (80e). Mais cette victoire ne doit pas masquer les difficultés des joueurs de Solskjaer à créer du jeu. C'est une constante depuis plusieurs mois.

Le joueur : Anthony Martial

Vendredi dernier en conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer affirmait compter sur son attaquant pour la saison et qu'il pouvait "être un attaquant de classe mondiale". Face à Tottenham, le Français a répondu aux louanges de son entraîneur en inscrivant son deuxième but en préparation mais surtout en se montrant très disponible par ses efforts à la pointe de l'attaque comme en témoigne le poteau qui la privé d'un doublé (4e). L'ancien Monégasque se montre au meilleur des moments alors que les rumeurs de départ de Romelu Lukaku vers l'Inter sont de plus en plus insistantes, ce qui laisserait un poste de titulaire vacant.

Le chiffre : 4

Quatre comme le nombre de victoires de Manchester United en préparation en autant de rencontres après leur succès contre Tottenham (2-1). Les Red Devils enchaînent après avoir battu Perth Glory (2-0), Leeds United (4-0) et l'Inter (1-0). Seule ombre au tableau ? Un premier but encaissé par les hommes de Solskjaer. Un détail qui n'aurait même pas eu lieu d'être si Romero avait été plus prompt à réagir sur la frappe détournée de Lucas.