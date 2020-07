Jack Charlton, champion du monde 1966 et frère de Bobby, est décédé

Sir Bobby and Jack Charlton

CARNET NOIR - Leed United a annoncé le décès de Jack Charlton. Le frère du légendaire Bobby a été sacré champion du monde avec l'Angleterre en 1966.

L'Anglais Jack Charlton, frère aîné du légendaire Bobby et champion du monde en 1966, est mort vendredi à l'âge de 85 ans, a annoncé samedi Leeds United, avec qui il a fait toute sa carrière en club. Le défenseur central a disputé 35 matches avec l'équipe d'Angleterre et 773 avec Leeds en 23 ans d'une carrière débutée en 1953. Il a remporté un titre de champion d'Angleterre en 1969 et une Coupe d'Angleterre en 1972. Il a également marqué 96 buts, ce qui en fait le 9e meilleur buteur de l'histoire du club du nord de l'Angleterre.

Devenu entraîneur par la suite, à Middlesbrough (1973-1977), Sheffield Wwednesday (1977-1983) et Newcastle (1984-1985), Jack Charlton a surtout présidé aux affaires de la sélection irlandaise entre 1986 et 1995. Sous ses ordres, l'Irlande a franchi un cap en se qualifiant pour l'Euro 1988, où elle a battu l'Angleterre (1-0) puis à la Coupe du monde en 1990 et 1994. En 1990, il a emmené la sélection en quarts de finale d'un Mondial pour la première fois de son histoire.

Avec AFP