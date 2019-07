Jean-Michel Aulas a la rancoeur tenace. Mercredi, dans un entretien accordé à L’Equipe, il n'avait pas hésité à critiquer ouvertement la sélectionneure des Bleues, Corinne Diacre. La raison ? Cette dernière s'est rendue coupable de critiques publiques envers plusieurs de ses joueuses, et notamment les Lyonnaises. Eugénie Le Sommer pourra en témoigner. Remonté, le président lyonnais, présent en conférence ce jeudi lors de la présentation de Youssouf Koné, en a remis une couche.

"Je me remets en cause quand ça ne marche pas"

"Je défends mes joueurs ou mes joueuses du début à la fin", a-t-il expliqué. "Je me remets en cause quand ça ne marche pas plutôt que de critiquer sans le savoir des joueuses qui parce qu’elles appartiennent à Lyon ont peut-être un petit peu plus de personnalité et de bagage que d’autres. Je n’ai rien à ajouter. Je resterai discret sur les appréciations que je peux porter sur la sélectionneure, même si je n’ai pas apprécié qu’elle porte des appréciations sur nos joueuses qui sont exemplaires et qui sont les meilleures du monde", a ajouté "JMA" dans des propos relayés par RMC.

"En tant que président du club de Lyon, six fois champion d’Europe et treize fois champion de France d’affilée, je pense qu’un sélectionneur ne doit pas critiquer ses joueurs ou ses joueuses. Je n’ai pas apprécié", conclut-il. Corinne Diacre l'a certainement compris.