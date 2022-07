Pour la première fois depuis trois ans, le titre de joueur africain sera décérné en 2022. Alors que les éditions 2020 et 2021 ont été annulées pour cause de Covid, qui succédera à Sadio Mané, sacré en 2019 ? Ce lundi, la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé les noms des dix joueurs nommés. L'attaquant international sénégalais, vainqueur de la CAN cet hiver et transféré au Bayern Munich au début de l'été, est présent dans cette liste. Le nom du lauréat 2022 sera annoncé le 21 juillet lors d'une cérémonie à Rabat.

Mohamed Salah a déjà remporté le prix en 2017 et 2018. De son côté, Sadio Mané fait figure de favori pour cette édition 2022. Déterminant lors de la Coupe d'Afrique des nations, il a mené le Sénégal à un premier succès historique en finale face à l'Egypte de Mohamed Salah. Sadio Mané a également contribué à qualifier son pays pour le Mondial 2022 au Qatar, en écartant à nouveau les Pharaons.

Avec les Reds, le Sénégalais et l'Egyptien ont remporté la Coupe d'Angleterre, la Coupe de la Ligue et disputé la finale de la Ligue des champions, perdue face au Real Madrid. Parmi les autres prétendants au titre de Joueur africain 2022, figure Riyad Mahrez, le capitaine algérien et ailier de Manchester City, déjà sacré en 2016. Edouard Mendy tentera lui de devenir le premier gardien de but à soulever le trophée depuis le Marocain Ezzaki Badou en 1986. Le joueur africain de l'année est désigné par les capitaines et entraîneurs des équipes nationales africaines, des membres de la commission technique de la CAF et de certains médias. (Avec AFP)

Les 10 joueurs nommés

Sadio Mané (Sénégal, Bayern Munich/ALL)

Riyad Mahrez (Algérie, Manchester City/ANG)

Karl Toko Ekambi (Cameroun, Lyon/FRA)

Vincent Aboubacar (Cameroun, Al Nassr/A-S)

Sébastien Haller (Côte d'Ivoire, Borussia Dortmund/ALL)

Mohamed Salah (Egypte, Liverpool/ANG)

Naby Keita (Guinée, Liverpool/EGY)

Achraf Hakimi (Maroc, Paris Saint-Germain/FRA)

Edouard Mendy (Sénégal, Chelsea/ANG)

Kalidou Koulibaly (Sénégal, Naples/ITA)

