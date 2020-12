En cette fin d'année 2020, les rédactions d'Eurosport ont décidé de se pencher sur l'année de football écoulée. Année plus qu'étrange en raison de la crise du coronavirus. Néanmoins, nous avons souhaité marquer le coup en célébrant et en couronnant joueuses et joueurs qui avaient brillé depuis le mois de janvier. Par conséquent, l'Europe a voté pour les 10 meilleur(e)s de l'année. Voici révélés nos classements.

9) Kylian Mbappe (PSG - France)

Les années suivent et se ressemblent pour le natif de Bondy. Malgré une saison interrompue en France, le champion du monde a quand même eu le temps de marquer les esprits. Meilleur buteur du championnat de France pour la deuxième année consécutive, à égalité avec Wissam Ben Yedder, le Parisien a encore une fois été l’une des têtes d’affiches du quadruplé parisien sur la scène nationale.

Auteur d’un doublé contre Basaksehir en clôture de la phase de poule après plus d’un an de disette en C1, Kylian Mbappé a réalisé un Final 8 de très belle facture. Remis sur pied en vitesse après son choc avec Loïc Perrin en Coupe de France, le Parisien a été l’un des détonateurs du PSG face à l’Atalanta et Leipzig. Si sa finale a été quelque peu décevante, marquée par son raté face à Manuel Neuer, le Français a réalisé des performances saignantes qui lui ont d’ailleurs permis d’être nommé dans l’équipe type de la compétition par l’UEFA.

Revanchard, le Français a d’ailleurs redémarré l’exercice 2020-2021 tambour battant avec 10 buts et 7 passes décisives en 13 matches. Le 5 décembre dernier, il a inscrit son 100e but sous le maillot du Paris Saint-Germain. Si 2021 pourrait l’amener à voguer vers d’autres cieux, l’attaquant français a encore de belles choses à faire du côté du Parc des Princes.

10e - Erling Haaland* (Dortmund - Norvège)

Il y a un an, il affolait les compteurs avec Salzbourg, s’imposant en révélation de la Ligue des Champions. Au moment de quitter le club autrichien pour l’autre Bundesliga et Dortmund, les attentes étaient assez prudentes. "Bien, voyons ce que le gamin peut vraiment faire…"

Douze mois plus tard, nous avons tous la réponse : Haaland est un énorme monstre. Avec 33 buts en 32 matches disputés en 2020 avec le BvB, buteur à 16 reprises en 12 matches de C1 depuis septembre 2018, le Norvégien s’impose comme l’un des meilleurs numéros 9 d’Europe. D’autant plus qu’il trouve le chemin des filets toutes les 73 minutes… Mieux que Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Romelu Lukaku ou encore Ciro Immobile.



A Dortmund, le Golden Boy 2020 s’est vite imposé comme l’une des pièces manquantes du puzzle. Intraitable devant le but, explosif, Haaland est aussi un joueur très technique et surtout très, très rapide malgré sa carrure. Véritable soldat du collectif de Lucien Favre, le Scandinave a séduit les supporters des Marsupiaux par son dévouement et son état d’esprit. Qu’on se le dise ; à 20 ans, Haaland est déjà un géant.

10e - Sadio Mané* (Liverpool - Sénégal)

S'il s'agissait de décerner le Eurosport Star of the Season, et non sur l’année 2020, Sadio Mané aurait probablement eu une place beaucoup plus haute dans ce classement. Car le Sénégalais a démarré le début de la saison 2019-2020 tambour battant, dans la lignée de ses performances du printemps 2019.

Néanmoins, l’ancien Messin, dixième de notre classement, est "victime" de l’excellence collective de Liverpool. Les Reds ont survolé la Premier League et le restart en mai dernier n’a été que l’occasion de parachever la somptueuse partition de Klopp. Pourtant, Sadio Mané n’en demeure pas moins un joueur clé de l’entraîneur allemand.

Explosif, polyvalent, altruiste, l’ailier sénégalais a bonifié le collectif d’Anfield avec pas moins de 22 buts et 12 passes décisives pour boucler la saison 2019-2020. Et si son début de saison 2020-2021 est plus timide, l’ancien joueur de Southampton reste une menace permanente à Liverpool.

*Erling Haaland et Sadio Mané ont recueilli le même nombre de voix parmi toutes les rédactions d'Eurosport.

