Khadija Amadi, le football comme nouveau départ

A l’occasion de la journée mondiale des réfugiés du 20 juin, Goal Click vous propose de découvrir les portraits de personnes pour qui le football a joué un rôle clef dans leur parcours. Nouvel épisode avec Khadija Amadi, jeune afghane débarquée en Autriche, qui a trouvé une nouvelle destinée grâce au football.

C’est un secret de Polichinelle : le football et le sport sont les meilleurs vecteurs d’intégration de notre société. Et c’est encore plus vrai lorsque l’on débarque d’un autre pays ou d’un milieu peu aisé. Cette mission d’intégration, Kicken ohne Grenzen en a fait son cheval de bataille.

Cette association autrichienne permet aux jeunes des communautés défavorisées de participer à des entraînements de football gratuits et réguliers sans critères d'admission basés sur les performances. A l’instar de Balon Mundial, le projet permet également d’acquérir des compétences générales et offre par la suite des opportunités éducatives aux réfugiés qui facilitent l'entrée dans le système scolaire ou la vie professionnelle.

Khadija joue pour «Team Birkenwiese», une équipe de réfugiées exclusivement féminine, qui joue une fois par semaine et participe à des matches et tournois amicaux réguliers. Entre bataille pour l’égalité et quête de reconnaissance, elle nous parle de son parcours et de ses souvenirs. Photos à l’appui.

Peux-tu nous raconter ton histoire personnelle ?

Je m'appelle Khadija Ahmadi, j'ai 20 ans et je suis originaire d'Afghanistan. Je suis arrivée en Autriche à la fin de l’année 2015. Un an plus tard, un superviseur du centre d'hébergement pour jeunes où je logeais a dit qu'il y avait une opportunité pour les femmes de jouer au football. C'est ainsi que je suis arrivée dans l'équipe Kicken Ohne Grenzen.

Comment le football féminin est-il perçu dans votre communauté ?

Lors du premier match que nous avons joué avec les hommes, certains gars n’arrêtaient pas de dire que nous devions rester à la maison. Nous leur avons parlé et essayé de leur montrer que nous avions notre place ici. Le football n'appartient pas uniquement aux hommes. Ce n'est pas seulement un truc d'homme. On peut jouer aussi si on veut. Une semaine plus tard, les gars se sont excusés. C’était une bonne chose. Les femmes peuvent également bien jouer au football ; c'est juste que les hommes y jouent depuis plus longtemps. Je n'ai jamais pensé à jouer au football lorsque j’étais en Afghanistan et en Iran. Quand j'étais là-bas, je croyais toujours que c'était une affaire d'homme.

Parfois, je me demande à quoi ressemblerait ma vie si, enfant, j'avais connu l'égalité des sexes et que j’vais pu jouer avec les garçons… Peut-être que la vie ne serait pas si compliquée et les hommes et les femmes seraient sur le même pied d’égalité. Les hommes ne se moqueraient pas de moi quand je leur parle de football. Je rêve d'un monde comme ça.

Y avait-il un sens plus large avec les photos que tu as choisies ?

C'était mon premier jour comme arbitre et je voulais me souvenir de ce moment. C'était vraiment spécial pour moi. Pendant longtemps, j'ai voulu être avocat. Ce jour-là, j’ai repensé à ce rêve, parce que quand quelque chose se passait sur le terrain, tout le monde me regardait et voulait que je prenne une décision ou juge si c'était bien ou mal. Je me suis soudain senti totalement différente, parce que j'avais une très grande responsabilité. Même si c'était vraiment épuisant, j'étais satisfaite des décisions que j’ai prises. Je suis toujours très heureuse d'avoir réussi à être arbitre pendant une journée.

Je voulais aussi montrer que ce tournoi accueillait beaucoup de personnes différentes, venant d'horizons et de pays différents. Tout le monde appréciait l'atmosphère et était si détendu, même s'ils sont tous différents.

Enfin, je pense que l'existence du gardien de but est toujours sous-estimée. Dans notre équipe, j'ai appris que la personne qui marque le but n'est pas toujours la plus importante. Chacun a son propre rôle au sein de l'équipe et tout le monde est précieux.

Goal Click Refugees: Khadija Ahmadi Crédit: From Official Website

Quel rôle joue le football dans ta vie en ce moment ?

J'ai vu beaucoup de choses à Vienne grâce au football. Nous sommes allés dans des quartiers où je n'étais jamais allée auparavant et nous avons pu mieux connaître la ville. Et maintenant, avec les voyages, notre monde s'est agrandi. Nous volons. Nous voyageons. Nous voulons maintenant jouer au football dans le monde entier. Nous sommes déjà allés à Cologne et à Copenhague.

Au cours des entraînements et des sessions de formations, nous avons toutes pu renforcer notre confiance en nous, notamment par le biais d'ateliers et de nouvelles opportunités de formation. J'ai beaucoup appris à la BeASkillCoach Academy de Kicken ohne Grenzen, par exemple comment se présenter et se présenter correctement. Une femme nous a expliqué comment agir et comment nous distinguer des autres.

Dans les cours, j'ai également pu apprendre ce qu'est être arbitre. Depuis, j'ai arbitré quelques matches. Quand il y a des conflits, c'est un gros défi de garder les équipes sous contrôle. Parfois, vous devez également être ferme. C’est la même chose lors des sessions de formation des enfants où je donne un coup de main. Communiquer avec les enfants est complètement différent. Vous apprenez avec précision comment vous devez expliquer les exercices pour que tout le monde comprenne.

Comment le football a changé ta vie ?

Grâce au football et à mes nouveaux amis, j'ai pu me retrouver avec moi-même. Quand je dis cela, les gens peuvent penser que c'est une chose facile à dire. Mais dans mon cas, c'était différent. Je ne connaissais pas la langue, je ne connaissais personne. C’est comme si vous débutiez une toute nouvelle vie comme un bébé. Je pense que vous ne pouvez le comprendre que si vous en avez fait l'expérience vous-même.

Une chose qui a changé au cours de toutes ces années, c'est que seuls quelques membres de l'équipe portent encore un foulard. Je porte à peine le hijab. Mais cela n’est que partiellement lié au football. Je voulais simplement m'intégrer. Je veux ressembler à qui je suis et ne pas être vu différemment juste à cause d'un foulard. J'ai le sentiment que si vous portez un foulard, vous êtes immédiatement jugée. En fait, cela devrait être une décision personnelle, mais cela ne fonctionne pas de cette façon dans la société actuelle. Si j'ai un entretien et que je porte le hijab, ils diront "non" tout de suite. C'était difficile pour moi de prendre une décision. J'avais l'habitude de porter le hijab toute ma vie. Et j'ai toujours entendu dire que si vous ne portez pas le hijab, vous allez en enfer. Mais maintenant je me sens libre.

Quels sont tes projets pour l’avenir ?

Je veux juste être en paix et en toute sérénité, ici, en Autriche. J'ai dû attendre deux ans et demi pour le verdict de ma demande d'asile. J'ai finalement obtenu une décision positive il y a un an. Maintenant, je veux vivre de façon indépendante. Je pensais qu'un apprentissage serait bien pour avoir une vie stable. J'ai donc postulé pour une formation pour devenir assistante dentaire. Malheureusement, je n'ai pas été prise. Je n'étais pas sûre de moi à l'époque. Ça va beaucoup mieux depuis. Lorsque vous arrivez dans un nouvel endroit, les choses ne sont pas très faciles à lancer.

J'ai fait du travail manuel deux jours par semaine à l'école de production. J'étais dans la branche technologique. Le domaine technologique est dominé par les hommes, comme le football, mais grâce à cela, il existe de bonnes opportunités pour les femmes. C'était agréable quand il y avait des séances d'introduction à l'école, car tout le monde demande ce que tout le monde fait. Je disais tout de suite que j’étais dans une équipe de football ! Tout le monde trouve toujours ça cool. Maintenant, je suis une formation pour devenir opticienne.

