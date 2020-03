Depuis samedi dernier, l’Espagne est plongée en quarantaine quasi-totale. Les services de soins s’organisent pour soigner les malades et lutter contre le coronavirus. Et ces derniers ont reçu un soutien pour le moins inattendu. Titulaire d’une licence en médecine et ancienne interne, Ana Romero a, via un tweet, proposé ses services au personnel de santé pour soigner les malades.

Applaudie et saluée par les réseaux sociaux, l’ancienne joueuse du FC Barcelone et de l’Ajax s’est récemment confiée à MARCA et a déclaré qu’elle "ne pensait pas que son message allait avoir autant d’impact". Alors qu’elle avait mis ses études de médecine pour se focaliser sur le football, la Sévillane est prête à "remettre la main à la pâte".

Si elle n’a pas encore été appelée, de nombreux médecins l’ont contacté pour lui dire que son aide serait la bienvenue. « J’ai de nombreux collègues médecins qui m’informent de la situation et des difficultés qu’ils traversent. Et d’ici deux semaines, ce sera encore pire. (…) J’ai étudié la médecine pour aider là où on aurait besoin de moi. Quoi de plus gratifiant que de pouvoir aider. Dans des situations comme celle-là, le football passe au second plan. J’irai à Madrid ou n’importe quel endroit où on aura besoin de moi. »

En attendant un éventuel appel au "front médical", Ana Romero patiente et s’occupe, faute de football. "C’est la partie la plus difficile parce que nous avons notre routine d’aller nous entraîner tous les matins, jouer le week-end." Une grande partie du football mondial est pour l’instant à l’arrêt et rien ne dit encore que les compétitions reprendront.

Sur le pré ou à l’hôpital, l’issue de la saison d’Ana Romero est pour l’instant indécise. Dans tous les cas, sur le rectangle vert ou sur le terrain médical, la joueuse espagnole se tient prête. Prête à aider, coûte que coûte.