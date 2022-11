Les Bleuets terminent l'année 2022 sur une contrariété. Séduisants dans les mouvements offensifs, ils ont payé leur incapacité à conclure leurs actions et ont fini par concéder l'égalisation de la Norvège dans les derniers instants du match (1-1), samedi soir à Caen. Si les joueurs de Sylvain Ripoll prolongent leur série d'invincibilité, mais leurs passages à vide à certains moments clés de la partie inquiètent à sept mois de l'Euro 2023.

Avant cette sortie amicale contre la Norvège, Sylvain Ripoll avait demandé "de la continuité" face à un adversaire qu'il retrouvera en phase de groupes de l'Euro 2023, en juin prochain. Il l'a obtenue sur le plan statistiques, puisque la France a allongé sa série d'invincibilité à un quatorzième match sans revers. Ca a coincé, en revanche, concernant la capacité de ses joueurs à tenir un résultat. Lesquels ont connu deux trous d'air inquiétants durant la rencontre, dont un qui a débouché sur l'égalisation norvégienne.

La Norvège plutôt timide

On ne peut pas dire que les Scandinaves se sont montrés particulièrement dangereux dans la fraîcheur normande. Lucas Chevalier a bien détourné un tir de Christos Zafeiris consécutif à une perte de balle (35e) mais, confronté à la timidité des attaquants adverses, il aurait eu le temps de compter le nombre de spectateurs présents à Michel-d'Ornano s'il en avait eu envie. Puis un coup de froid s'est abattu sur l'antre du Stade Malherbe de Caen lorsque Johan Hove a crucifié le portier nordiste à bout portant (1-1, 82e).

A sept mois de la compétition européenne, la déconcentration des Bleuets face à un adversaire loin d'être redoutable - bien que la Norvège a dominé son groupe durant les qualifications - fait tache. Ils avaient ouvert le score depuis quelques minutes en première période par l'intermédiaire d'Amine Adli (1-0, 16e) lorsqu'ils ont commencé à lâcher le ballon aux Scandinaves.

Badiashile et Gouiri ont brillé

Heureusement, Benoît Badiashile a tenu la baraque. Brassard au bras, le défenseur de l'AS Monaco n'a pas semblé touché par sa non-sélection pour la Coupe du monde. Il a livré une prestation solide jusqu'à sa sortie sous les applaudissements à la 78e minute, remplacé par Castello Lukeba.

C'est à cet instant précis que la rencontre a basculé du mauvais sens pour ses partenaires. Tombés dans un faux rythme depuis la sortie des remuants Adli, Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri, les Tricolores ont perdu la maîtrise et ont cédé sur la deuxième action sérieuse de la Norvège, Hove prenant à défaut la défense tricolore dans son dos.

Le stage de cinq jours partagé entre Clairefontaine et Deauville s'est donc conclu par un nul qui ne satisfera pas le sélectionneur des Espoirs. Le temps presse : Ripoll n'aura qu'un rassemblement et deux rencontres amicales en mars pour corriger les manques de son groupe avant de retrouver l'Italie, la Norvège et la Suisse à l'Euro 2023.