La Coupe du monde à 48, c'est pour dans cinq ans. L'Euro se joue à 24 depuis cinq ans. Et, a priori, ce n'est pas fini. La folie expansionniste des fédérations internationales n'a guère de limite, si l'on en croit l'agence Associated Press. L'UEFA réfléchit à la possibilité de qualifier 32 équipes pour le grand raout estival. Cela ne serait pas pour l'édition prochaine, disputée en Allemagne en 2024. Mais potentiellement pour la suivante.

32 qualifiés sur 55 fédérations, cela réduirait encore plus l'intérêt des qualifications qui, déjà, en manquent cruellement. Cela pousserait forcément l'institution continentale à revoir sa copie car plus de la moitié des nations européennes seraient alors qualifiées. La Ligue des Nations pourrait alors devenir une voie privilégiée.

En accueillant huit équipes de plus, l'Euro changerait quelque peu son format, pour possiblement épouser celui de la Coupe du monde actuelle. A savoir : 8 groupes de quatre équipes, les deux premiers qualifiés pour les huitièmes de finale. On abandonnerait alors le système des quatre meilleurs troisièmes. Pour les raisons économiques - les droits TV notamment -, voir huit nations supplémentaires et ajouter treize matches ne serait pas une mauvaise affaire pour l'UEFA.

