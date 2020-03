L'OL en Ligue Europa, la Juve et le Barça champions… Voici les prédictions de la fin de saison

Il est encore impossible de prédire la date de la reprise des différentes compétitions avec le confinement imposé par la pandémie du coronavirus Covid-19. Mais en attendant que le jeu reprenne, certains modèles statistiques offrent des prédictions pour les classements des championnats. C'est le cas de l'Euro Club Index. Il se base sur les positions actuelles des clubs et les probabilités de résultats d'ici la fin de la saison pour livrer ses champions, ses qualifiés pour les Coupes d'Europe et ses relégués.

Ligue 1 : Lille sur le podium, Lyon en Ligue Europa

Pas vraiment de surprise aux deux premières et aux trois dernières places. Le PSG terminerait champion avec 95 points et l'OM dauphin avec 71 points, tandis que Toulouse et Amiens seraient relégués avec respectivement 21 et 33 points, et Nîmes barragiste avec 37 points. Actuellement septième et hors de la zone européenne, Lyon finirait cinquième devant Monaco et se qualifierait ainsi pour la Ligue Europa quel que soit son résultat en finale de la Coupe de la Ligue face au PSG. Un moindre mal.

Au pied du podium, Lille coifferait finalement Rennes avec le même nombre de points (64). Une prédiction surprenante à plus d'un titre. Déjà parce qu'elle implique un départage à la différence de buts, sensiblement favorable aux Bretons à l'heure actuelle (+14 contre +8). Aussi parce que l'Euro Club Index donne aux Rennais un pourcentage de chances de finir dans le Top 3 supérieur à celui des Lillois (49,65 % contre 44,27%). Sans donner une réelle explication de ce paradoxe. Mais il indique au moins une lutte très serrée dans la course au podium.

Les prédictions de la L1 selon L'Euro Club IndexEurosport

Premier League : Liverpool champion à 100%

Le seul club auquel l'Euro Club Index donne 100% de chances d'être champion est Liverpool. Les Reds seraient sacrés avec 102 points devant Manchester City (80), Leicester (66) et Chelsea (63). Le Top 4 actuel resterait ainsi en l'état et Manchester United (62) échouerait à la cinquième place pour un point. Actuellement huitième, Tottenham comblerait son retard de deux points sur Sheffield United pour s'offrir la septième place et peut-être un ticket pour la C3. Bournemouth, Aston Villa et Norwich seraient relégués.

Les prédictions de la Premier League selon L'Euro Club IndexGetty Images

Liga : Le Barça devant le Real, l'Atlético en Ligue des champions

La course au titre tournerait à l'avantage du FC Barcelone, qui devance actuellement le Real Madrid de deux longueurs. Le Barça finirait champion avec quatre points d'avance sur le club merengue. L'écart est faible, mais l'Euro Club Index donne 74,22% de chances à la formation de Quique Setién de terminer en tête et seulement 25,67% à celle de Zinédine Zidane. Actuellement sixième au classement, l'Atlético bouclerait la saison sur le podium avec 66 points devant le FC Séville (65). La Real Sociedad, quatrième pour le moment, ne jouerait pas la Ligue des champions. L'Espanyol, Leganés et Majorque ne se maintiendraient pas.

Les prédictions de la Liga selon L'Euro Club IndexEurosport

Serie A : La Juve loin devant, l'Atalanta en C1

S'il n'y a qu'un seul point d'écart entre la Juventus Turin et la Lazio Rome en tête du classement après 26 journées, l'Euro Club Index voit la Vieille Dame remporter le Scudetto avec une marge confortable de huit longueurs sur le club romain (91 points contre 83). L'Inter conserverait sa troisième place et l'Atalanta Bergame la quatrième pour disputer une nouvelle Ligue des champions au détriment de l'AS Rome, cinquième à six longueurs des Bergamasques. On garderait ainsi le classement actuel dans le haut du tableau. Mais aussi dans le bas du classement, puisque Brescia, la SPAL et Lecce descendraient.

Les prédictions de la Serie A selon L'Euro Club IndexEurosport

Bundesliga : Huitième sacre consécutif pour le Bayern, pas de C1 pour le Bayer

Les prédictions donnent le même Top 4 qu'à l'heure actuelle, mais dans un ordre différent. Si le Bayern conserverait la tête pour aller chercher son huitième titre de champion d'affilée avec 75 points, le RB Leipzig devancerait le Borussia Dortmund (68 points chacun) à la différence de buts pour prendre la deuxième place. La différence de buts, c'est aussi ce qui départagerait le Mönchengladbach et Leverkusen dans la course à la quatrième place. Elle reviendrait au Borussia, ce qui priverait le Bayer de Ligue des champions. Paderborn et le Werder Brême seraient relégués.